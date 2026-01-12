Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Á hậu Thu Ngân mang trang phục đan từ sợi tái chế đến Miss Intercontinental 2026

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam 2025, trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2026. Tại buổi send-off, người đẹp trình diễn trang phục văn hoá dân tộc mang tên “Châu Ro Cầu Mùa”. Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng cô đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Chiều 11/1, lễ trao sash và công bố đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 đã diễn ra tại TP.HCM. Tại sự kiện, Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân chính thức nhận sash Miss Intercontinental Vietnam 2025, sẵn sàng bước ra sân chơi quốc tế.

thu-ngan.jpg

Tại buổi send-off, người đẹp trình diễn trang phục văn hoá dân tộc mang tên Châu Ro Cầu Mùa. Đây là thiết kế sẽ đồng hành cùng cô đến với Miss Intercontinental 2026.

thu-ngan2.jpg
thu-ngan1.jpg

Châu Ro Cầu Mùa được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro, một cộng đồng luôn gắn bó, đoàn kết và giữ gìn bản sắc dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Với ba sắc màu biểu tượng: Màu đen của đất mẹ, màu đỏ của lửa và màu trắng của ánh sáng, bộ trang phục được tạo tác hoàn toàn thủ công từ sợi tái chế, gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

﻿thu-ngan4.jpg
thu-ngan3.jpg

Á hậu Thu Ngân sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m72. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá là một “chiến binh” mạnh về tri thức khi tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Quan hệ Công chúng tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thu Ngân từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023. Năm 2025, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam và được lựa chọn để đến với đấu trường Miss Intercontinental 2026.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Á hậu #Thu Ngân #Miss Intercontinental #Trang phục dân tộc #Châu Ro Cầu Mùa #Hoa hậu #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục