"Thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo khoe cơ bụng trong ảnh bìa tạp chí khiến fan trầm trồ

HHT - W Korea đã "thả thính" độc giả bằng một clip ngắn hậu trường Cha Eun Woo (ASTRO) chụp ảnh bìa cho số tạp chí tháng 11. Màn khoe cơ bụng của Eun Woo dự kiến sẽ khiến W Korea "cháy hàng" trong số tới.

Nửa đêm 13/10, tài khoản Instagram của tạp chí W Korea đã đăng một clip ngắn yêu cầu cư dân mạng đoán "cover man" sẽ lên bìa vào số tháng 11. Dù đoạn clip chỉ lộ nửa gương mặt, nhưng fan vẫn dễ dàng nhận ra, ngôi sao này chính là Cha Eun Woo (ASTRO).

Cha Eun Woo khoe cơ bụng và cơ ngực săn chắc trong clip khiến cộng đồng fan của anh chàng náo loạn giữa đêm. Người hâm mộ đùa rằng số tạp chí tới của W Korea sẽ "khó đỡ" cho fan có trái tim yếu đuối, vì Cha Eun Woo sẽ "tấn công" bằng cả gương mặt nam thần lẫn body quyến rũ.

Cách đây khoảng 2 tháng, Cha Eun Woo cũng từng khiến mạng xã hội náo loạn với loạt ảnh khoe lưng trần trên Instagram cá nhân.

Hiện tại, Cha Eun Woo đang ghi hình cho bộ phim A Good Day To Be A Dog, sánh đôi với nữ chính Park Gyu Young. Cả hai từng vào vai một cặp đôi công sở trong MV You're The Reason (Urban Zakara). Phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên. A Good Day To Be A Dog xoay quanh câu chuyện của Han Hae Na (Park Gyu Young thủ vai) sẽ hóa thành cún nếu hôn một ai đó. Cha Eun Woo sẽ vào vai Jin Seo Won, một người sợ chó vì ám ảnh thời thơ ấu, cũng là người giúp Hae Na giải lời nguyền.

Cuối năm nay, người hâm mộ sẽ được gặp Cha Eun Woo trên cả mặt trận truyền hình và điện ảnh với Island và Decibel.