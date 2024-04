Thời điểm nào khu vực miền Bắc chuyển sang trạng thái nắng nóng trên diện rộng?

HHT - Theo dự báo, sau khi đợt không khí lạnh kết thúc, một đợt nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, sau khi không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tại khu vực miền Bắc đang tăng dần lên theo từng ngày, cụ thể từ ngày 12/4, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ. Từ ngày 13/4 khả năng nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, lên tới 40 độ C. Đây là thời kỳ đỉnh điểm nắng nóng trên khu vực các tỉnh Nam Bộ và dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo dự báo trong ngày 12/4, một số nơi tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất là 38 độ C. Đến ngày 13/4, dự báo một số nơi như khu vực quận 1, quận 3, quận 4, quận Tân Bình, quận 12, huyện Củ Chi... nhiệt độ cao nhất có khả năng lên đến 39 độ C, cao nhất từ đầu năm đến nay. Tại một số tỉnh như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương dự báo trong ngày 12/4 nhiệt độ nhiều nơi có thể lên đến 40 độ C. Thời gian nắng nóng tại Nam Bộ kéo dài từ 12-16h mỗi ngày.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Do đó nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, cháy rừng ở mức cao. Ngoài ra, nắng nóng còn dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt cho người dân cũng như một số bệnh về hô hấp và tiêu hóa.

