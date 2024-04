Miền Bắc nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Hà Nội lên 40 độ C

HHT - Vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dự báo miền Bắc có đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh thành đều lên cao. Thậm chí sau ngày nghỉ lễ, nhiệt độ có thể còn tiếp tục tăng.

Ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 sẽ là 18/4, tức là ngày thứ Năm tuần sau. Vào dịp này, nhiều người lao động xin nghỉ phép ngày thứ Sáu để được nghỉ liền 4 ngày (từ thứ Năm đến Chủ Nhật), có thể thực hiện các kế hoạch riêng của gia đình.

Theo dự báo hiện tại, sang tuần sau, miền Bắc và miền Trung nước ta có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở nhiều tỉnh thành sẽ lên tới 36 - 38oC. Đến đúng ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội lên mức 40oC vào buổi chiều, trời nắng; các tỉnh thành khác có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít.

Do gió Đông - Đông Nam nên miền Bắc vẫn khá ẩm vào sáng và tối, độ ẩm chỉ giảm vào trưa và chiều, khi nhiệt độ lên cao. Tuy nhiên, khả năng mưa trên toàn miền là thấp nên cũng thuận tiện cho các gia đình đi chơi, chụp ảnh, du lịch.

Sau ngày nghỉ lễ (từ 20/4), đợt nắng nóng diện rộng vẫn tiếp diễn và dự báo nhiệt độ còn tiếp tục tăng, Hà Nội sẽ lại lên 45 - 46oC, nhiều tỉnh thành khác cũng có nhiệt độ lên hơn 40oC. Do đó, người dân đi chơi trong những ngày nắng nóng nên uống nước đều đặn, tránh ra ngoài trời vào lúc nắng đỉnh điểm (trưa và đầu giờ chiều).

Việc dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dự báo tương đối xa (10 ngày và hơn) nên tất nhiên độ chắc chắn không được như dự báo gần. Nhưng hiện tại, các trang thời tiết lớn như Weather.com, Time and Date và AccuWeather đều dự báo sẽ có đợt nắng nóng gay gắt vào khoảng thời gian đó cả ở nước ta và một số nước Đông Nam Á khác.