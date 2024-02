Thời tiết 23 tháng Chạp ở miền Bắc: Trời âm u và có mưa nhỏ, khi nào nồm ẩm kết thúc?

HHT - Người dân miền Bắc sẽ trải qua ngày 23 tháng Chạp trong thời tiết đặc trưng của mùa Xuân là mưa phùn, trời rét về đêm và sáng sớm. Tình trạng nồm ẩm có thể gây khó chịu, một số nơi sẽ hửng nắng về chiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Độ ẩm trong ngày 2/2 ở mức rất cao trên 80%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Người dân miền Bắc sẽ trải qua ngày 23 tháng Chạp trong thời tiết đặc trưng của mùa xuân là mưa phùn, trời rét về đêm và sáng sớm. Tình trạng nồm ẩm có thể gây khó chịu, một số nơi sẽ hửng nắng về chiều.

Riêng khu vực Tây Bắc, nắng ấm xuất hiện vào trưa và chiều. Một số địa phương như Sơn La và Điện Biên, người dân có thể cảm thấy oi nóng khi mức nhiệt tăng cao lên ngưỡng 27-30 độ C.

Ngoài ra, tình trạng sương mù vào sáng sớm tại khu vực miền Bắc cũng kéo theo chất lượng không khí xấu đi trong những ngày giáp Tết. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết trên còn duy trì đến khoảng ngày 3/2, sau đó nền nhiệt tăng dần, trời hửng nắng, ấm áp.

Từ 3-6/2 (24-27 tháng Chạp), miền Bắc duy trì thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 26-28 độ.

Tuần gần và trong Tết từ 6-12/2/2024 (27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết): nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhận định đến khoảng ngày 7-8/2 (28-29 tháng Chạp) sẽ xuất hiện không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu.

Dự báo thời tiết ngày 2/2 tại các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, Tây Bắc có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 24-27 độ C, Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm mưa nhỏ và sương mù, riêng vùng núi và trung du hửng nắng về chiều. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù vào buổi sáng. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C, phía nam có nơi trên 27 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.