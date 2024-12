Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2025 có thuận lợi để hẹn nhau đi đón Giao thừa?

HHT - Không khí lạnh tác động đến thời tiết trong dịp Tết Dương lịch. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đón Tết Dương lịch (thứ Tư, ngày 1/1/2025) trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (26/12), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng đồng bằng dưới 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Dự báo ngày mai 27/12, nhiệt độ khu vực Hà Nội giảm 4 độ C so với hôm nay, xuống mức 17-22 độ C, sau đó ban đêm tiếp tục xuống dưới 14 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sẽ rét hại, trung bình ngày dưới 13 độ C từ thứ sáu, thứ bảy dao động 6-13 độ C.

Không khí lạnh này tác động đến thời tiết Tết dương lịch. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh đón Tết Dương lịch (thứ Tư, ngày 1/1/2025) trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trời không mưa, sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ ban ngày từ 20-23 độ C, ban đêm xuống còn 11-14 độ C ở khu vực vùng núi, 13-16 độ C ở khu vực đồng bằng, riêng vùng núi cao dưới 10 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày Tết Dương lịch trời không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Ban ngày nhiệt độ 20-23 độ C, đêm còn 13-16 độ C. Thời tiết khá thuận lợi để người dân đi xem bắn pháo hoa.

Một số điểm du lịch như SaPa trời không mưa, trưa chiều nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày và đêm chỉ từ 7-12 độ C. Hạ Long ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày 20-23 độ C, ban đêm khoảng 14-16 độ C, ban đêm khoảng 14-16 độ C.

Để chào mừng năm mới Tết Dương lịch năm 2025, Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện chào năm mới 2025 (Countdown) vào tối 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.