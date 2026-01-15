Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Thông báo "biến động số dư" gây hoang mang, cả mạng xã hội bỗng hóa "bảo bối"

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang nhẹ khi bỗng dưng nhận về hàng loạt thông báo chuyển tiền từ các nhãn hàng, nhưng sự thật là không có khoản tiền nào cả!

Mới đây, nhiều cư dân mạng chia sẻ khoảnh khắc "mừng hụt" khi nhận được thông báo biến động số dư trên điện thoại của mình. Sau cảm giác vui thích ban đầu, cộng đồng mạng lại hóa thất vọng tràn trề khi đây chỉ là một "cú lừa" đến từ các nhãn hàng.

613543596-17849008164663574-3578091407933794892-n.jpg

Không ít thương hiệu đình đám đã gửi đến người dùng cùng một công thức thông báo đẩy, đó là "Tài khoản - số tiền giao dịch - ngày giờ chuyển tiền" kèm câu chú thích "bảo bối, em cứ... , anh lo". Trong dấu "..." có thể là bất cứ hành động nào có sử dụng tiền như mua vé xem phim, đặt đồ ăn, mua gói học ngoại ngữ... tùy theo loại nhãn hàng.

613209075-17908372053301604-1704.jpg
616418914-17878939506451401-3210.jpg
613723697-17939127417113534-5985.jpg
613547811-17918505747251507-8050.jpg
611851055-17934106428152344-1808.jpg

Trên mạng xã hội, dân tình đã chia sẻ những nhãn hàng gửi thông báo này đến điện thoại, tạo nên tình huống dở khóc dở cười. Có người cảm thấy đây là trào lưu hài hước, nhưng cũng có người cho rằng nó "vô tri", khiến cho người dùng ngoài cảm giác hụt hẫng. Có một cư dân mạng còn chia sẻ trải nghiệm lầm tưởng đó là thông báo chuyển tiền thật, đến khi rủ bạn bè đi ăn mừng xong xuôi mới "vỡ lẽ".

a.jpg
3.jpg
2.jpg
Cư dân mạng bình luận trái chiều về trào lưu này.

Trào lưu này nhiều khả năng đến từ cuộc hội thoại của rạp Lotte và một trang web phim lậu gây rầm rộ mạng xã hội thời gian qua. Sau khi xác nhận chiếu phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng tại rạp, phía Lotte đã chủ động nhắn với trang web phim lậu R. để yêu cầu gỡ phim. Sau đó, trang này đã phản hồi gỡ phim và nhắn với phía Lotte rằng "Bảo bối, em muốn là được". Cuộc hội thoại trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, dần dà trở thành trào lưu được "xào nấu" lại.

614165810-1205526228386506-6690910376264148593-n-1581.jpg
Cuộc hội thoại gỡ phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng trên web phim lậu gây chú ý.
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#biến động số #trào lưu mạng xã hội #trào lưu #bảo bối #chuyển khoản

Xem thêm

Cùng chuyên mục