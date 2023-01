Thông tin du khách bị mắc kẹt khi đi du Xuân ở Tràng An (Ninh Bình) là không chính xác

HHT - Tối 26/1, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều du khách bị mắc kẹt tại Khu Du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình).

Chia sẻ với báo chí ngày 27/1, bà Hoàng Thị Thu Hường, Phó Trưởng Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cho biết, vào tối muộn 26/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh nhiều khách du lịch bị mắc kẹt trong khu du lịch này gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác.

Ban quản lý thực hiện nghiêm túc việc bán vé và phục vụ du khách, đã dừng bán vé cho du khách tham quan từ trước 17h hằng ngày. Trong ngày 26/1, tất cả các thuyền phục vụ khách du lịch đều về bến thuyền trước 19h45.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong mùa lễ hội Xuân, ngành du lịch tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Ngành phối hợp cùng với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, văn minh tại các khu, điểm du lịch. Về thông tin tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật.