Thử Thách Kim Cương 2023: Mở khóa cánh cửa đến xứ sở Kiwi bằng bí kíp phỏng vấn "chuẩn chỉ"

HHT - Buổi học thứ bảy ở vòng Huấn luyện cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2023 đã diễn ra siêu sôi động. Ngay sau khi học kỹ năng phỏng vấn, các thí sinh đã được áp dụng ngay tắp lự để phỏng vấn và tìm hiểu về xứ sở kiwi với các đại diện đến từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và các anh chị cựu du học sinh New Zealand.

“Mài bén” kỹ năng phỏng vấn

Chia sẻ về kỹ năng phỏng vấn, anh Đinh Nho Khoa - Biên tập viên mảng Phóng sự nhà Hoa, cho biết: “Nhà báo chính là những người đi tìm sự thật và câu chuyện thú vị để thu hút độc giả. Vì vậy, khi phỏng vấn, các bạn không cần nhớ các tips mà phải có sự tự tin và tư duy để tìm ra được những câu chuyện hay”.

Có sự chuẩn bị trước là tốt nhưng không phải lúc nào mọi thứ sẽ diễn ra như bạn dự đoán. “Như khi đối tượng phỏng vấn không trả lời theo bảng câu hỏi của mình, thì hãy sẵn sàng thay đổi và lắng nghe câu chuyện của họ”, anh Nho Khoa dành lời khuyên cho các newbie của “bộ môn” này.

Theo anh, trước khi phỏng vấn, các thí sinh nên tìm hiểu về nền tảng của đối tượng phỏng vấn để hiểu được “ngôn ngữ” riêng của họ. Sau khi “hỏi Google”, nếu các bạn vẫn chưa hiểu về lĩnh vực của đối tượng phỏng vấn, anh khuyên rằng: “Hãy đủ dũng cảm để thừa nhận mình không biết. Lần đầu tiên đi phỏng vấn, anh đã đặt cho MC Quang Bảo những câu hỏi làm người ta không biết trả lời như thế nào. Anh đành “khai thật” đây là lần đầu tiên mình đi phỏng vấn, và anh Quang Bảo đã vui vẻ trò chuyện, kể về lần đầu tiên của anh ấy khi làm MC đặt câu hỏi cho khách mời cũng đã lúng túng như thế nào. Khi không khí cởi mở được tạo ra, chúng ta đã có thể bắt đầu tiếp câu chuyện với nhân vật”.

Vùng đất của những điều đầu tiên

Sau phần học kỹ năng phỏng vấn, các thí sinh đã được chơi mini game tìm hiểu về xứ sở Kiwi và thực hành phỏng vấn các đại diện đến từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cùng các anh chị cựu du học sinh New Zealand.

Thông qua phần mini game, teen đã rất ấn tượng bởi New Zealand là đất nước sở hữu rất nhiều điều đầu tiên: Quốc gia đầu tiên đưa ngôn ngữ ký hiệu thành ngôn ngữ chính thức, Quốc gia đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ, và Quốc gia đầu tiên trên thế giới luật hóa Bộ quy chế Bảo trợ và chăm sóc sinh viên quốc tế.

Chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam của ENZ, chia sẻ: “New Zealand là một đất nước rất đặc biệt. Ở đây, sự an toàn không chỉ có ý nghĩa về mặt thể chất, mà còn có nghĩa là các bạn sẽ được là-chính-mình và mọi người sẽ tôn trọng, hỗ trợ bạn phát triển những cá tính riêng biệt. Người New Zealand cũng có ý thức bảo tồn thiên nhiên rất cao và luôn “nói không” với các sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Đất nước của hạnh phúc

Mỗi thành phố ở xứ sở kiwi đều có những biệt danh riêng, nếu như Queenstown là “Thủ đô (của các trò chơi) mạo hiểm của thế giới” thì Wellington lại là “Thành phố đi bộ”, nơi bạn có thể đến bất cứ đâu trên đôi chân của mình. Mỗi năm, New Zealand thu hút hơn 100.000 học sinh, sinh viên quốc tế từ hàng trăm quốc gia trên thế giới, tạo ra một môi trường giao lưu văn hóa thân thiện để các bạn có thể những trở thành công dân toàn cầu.

Chia sẻ về sự thân thiện ở xứ sở kiwi, chị Huỳnh Thị Yến Thanh - Cựu du học sinh New Zealand, Biên dịch viên Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình TP.HCM HTV, xúc động kể lại: “Khi vừa mới sang New Zealand, chị đã tổ chức một bữa tiệc cho các bạn nữ trong nhóm nhân ngày 8/3. Lúc đó, có một bác người New Zealand đã hỏi vì sao chị lại đi mua kẹo một mình vào… ngày của mình. Và sau khi chị ra khỏi siêu thị, bác đã chạy theo để tặng chị một hộp chocolate để chúc chị ngày 8/3 vui vẻ”.

Cuối buổi, các bạn thí sinh đã được áp dụng những kỹ năng phỏng vấn vừa học được để tìm kiếm những câu chuyện thú vị về xứ sở kiwi.

Bạn Nguyễn Ngọc Bình (học sinh trường THPT Gia Định, TP.HCM) cho biết: “Hôm nay mình đã biết được rất nhiều điều mới về New Zealand. Mình cảm thấy New Zealand là một đất nước đặt hạnh phúc của con người lên hàng đầu, và cuộc sống ở đây có thể giúp mọi người chăm sóc tốt đời sống tinh thần của bản thân”.

Thử Thách Kim Cương 2023 - Cuộc thi tìm kiếm và phát triển các anh tài báo chí - truyền thông do Báo Hoa Học Trò và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức. Tìm hiểu thêm về cuộc thi tại đây.