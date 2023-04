Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM: Điểm hẹn "chạy deadline" mới toanh của Gen Z

HHT - Không biết nên nói vị khách hàng này là may hay không may, khi thấy một “vật thể lạ” lẫn giữa những sợi mì trong hộp mì xào mình mua ở quán. Vấn đề là “vật thể lạ” này có giá trị gấp nhiều lần giá tiền hộp mì: Đó là một sợi dây chuyền vàng.

HHT - Một video được chia sẻ trên mạng xã hội "gây sốt" khi chàng trai tự biên tập một phiên bản khác cho bộ phim đoạt 7 giải Oscars 2023 "Everything Everywhere All at Once" để cầu hôn người thương của mình tại rạp chiếu phim.