Thực hư tin đồn xử phạt 5 triệu đồng người quay video CSGT làm nhiệm vụ

HHTO - Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định không có đề xuất xử phạt người quay video CSGT làm nhiệm vụ, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đơn vị khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cơ quan này đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video CSGT khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép là hoàn toàn sai sự thật.

Theo Cục CSGT, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết cho rằng Cục Cảnh sát giao thông đã đưa ra đề xuất xử phạt nói trên. Đáng chú ý, các nội dung này còn được minh họa bằng hình ảnh do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dễ gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, đến thời điểm hiện tại, đơn vị không ban hành, không tham mưu và cũng không đề xuất bất kỳ quy định nào liên quan đến việc xử phạt người dân quay video, ghi hình lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ như thông tin lan truyền trên mạng.

Hình ảnh do AI tạo ra đính kèm thông tin sai sự thật về việc phạt tiền người dân quay video CSGT khi đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: CACC)

Cục CSGT nhấn mạnh, việc quay phim, chụp ảnh hoạt động của lực lượng chức năng cần được nhìn nhận đúng bản chất, đúng quy định pháp luật hiện hành. Mọi thông tin liên quan đến chính sách, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đều phải được công bố chính thức bởi cơ quan có thẩm quyền, thông qua các kênh thông tin chính thống.

Trước tình trạng tin giả, tin sai sự thật xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, Cục CSGT đề nghị người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; đồng thời theo dõi, cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống của Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, cá nhân, tổ chức cố tình phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, làm nhiễu loạn thông tin xã hội sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.