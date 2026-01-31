Nhan sắc bạn gái tin đồn của thủ môn Trung Kiên U23 Việt Nam gây sốt mạng xã hội

Sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng về khía cạnh tình yêu. Vừa qua, anh chàng đã đăng tải hình ảnh Story chụp cùng một cô gái xinh xắn, từ đó khiến mạng xã hội không khỏi bàn tán.

Trần Trung Kiên đăng ảnh tình tứ cùng một cô gái xinh đẹp.

Trên Instagram, Trần Trung Kiên chụp ảnh cùng cô gái một cách thân thiết, gần gũi. Tuy nhiên chỉ sau vài phút, Story này đã bị xóa. Nhiều người nhanh chóng phát hiện danh tính cô gái này nhờ vào những đặc điểm như trang phục, địa điểm trùng khớp, thậm chí được chàng thủ môn thả tim bài đăng. Cộng đồng mạng còn nhanh chóng chia sẻ những hình ảnh đời thực của cặp đôi. Cả hai bị bắt gặp đi ăn cùng nhau tại quê nhà của Trung Kiên, trò chuyện vui vẻ và thoải mái.

Hình ảnh Trần Trung Kiên đi ăn cùng bạn gái tin đồn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người được đồn đoán là nửa kia của Trần Trung Kiên tên Nguyễn Ngọc Thiên Thanh, gây chú ý bởi nhan sắc xinh yêu cùng gu thời trang bắt mắt. Thiên Thanh được cho là đang sinh sống tại TP.HCM. Ngoài ra, những thông tin khác về cô vẫn được giữ kín.

Nhan sắc đời thường của Thiên Thanh. Ảnh: IGNV

Sau giải U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên đã về quê nhà để nghỉ ngơi, thăm gia đình và họ hàng. Anh đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích xuất sắc, cản phá nhiều pha ghi bàn từ đối thủ để cùng U23 Việt Nam bước chân vào vòng Bán kết, sau cùng đạt HCĐ. Trong những ngày tới, chàng thủ môn cao 1m91 sẽ tập trung rèn luyện cùng HAGL, chuẩn bị cho vòng 12 V-League 2025/2026.