Nguyễn Văn Sáng: Từ bản làng xuống phố và khát vọng của chàng gia sư Gen Z

HHTO - Nổi tiếng với những clip dạy học "cười ra nước mắt", Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2006) không chỉ là một hot TikToker mà còn là hình ảnh đại diện cho thế hệ gia sư đầy mới mẻ. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau sự hài hước ấy là hành trình nỗ lực bền bỉ của chàng trai dân tộc thiểu số cùng khát khao thay đổi định kiến giáo dục cho trẻ em vùng cao.

Từ những clip "bất ổn" đến triết lý làm bạn cùng trò

Ghé thăm kênh TikTok mang tên chính chủ Nguyễn Văn Sáng, người xem dễ dàng bị cuốn vào những video ghi lại cảnh dạy thêm đầy "bão táp" nhưng cực kỳ giải trí. Ở đó, hình ảnh người thầy không gắn liền với sự nghiêm khắc hay cây thước kẻ, mà là những biểu cảm "cam chịu" rất đời thường trước sự láu lỉnh của học trò.

Nguyễn Văn Sáng đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về phong cách dạy học độc đáo này, Sáng cho biết: "Dạy kèm 1:1 cho học sinh tiểu học đôi khi rất căng thẳng. Mình chọn cách làm bạn trước, làm thầy sau. Khi đã hiểu nhau, các em sẽ thoải mái tâm sự những băn khoăn, từ đó việc đặt ra kỷ luật cũng dễ dàng và tự nguyện hơn".

Nội dung tích cực của Nguyễn Văn Sáng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chính sự thấu hiểu này đã khiến phương pháp "lạt mềm buộc chặt" của chàng sinh viên Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) ghi điểm tuyệt đối. Nhiều phụ huynh từ chỗ tò mò đã trở thành "fan cứng", chủ động gửi gắm con mình cho Sáng vì muốn con vừa học, vừa có một người bạn đồng hành tâm lý.

Chàng trai dân tộc thiểu số và "khí phách thiếu niên"

Ít ai ngờ, phía sau hình ảnh chàng gia sư hoạt bát, vui vẻ trên phố thị là một Nguyễn Văn Sáng sinh ra và lớn lên tại Tân Kỳ (Nghệ An), mang trong mình dòng máu của người dân tộc thiểu số.

Hình ảnh của chàng gia sư 2K6 và học sinh.

Hành trình từ bản làng xuống phố, thi đỗ vào Đại học Sư phạm không chỉ là sự nỗ lực cá nhân mà còn là lời khẳng định của Sáng: Hoàn cảnh không quyết định tương lai. Cậu sinh viên 2K6 tâm đắc câu nói: "Khí phách thiếu niên là thứ không thể tái sinh". Chính vì thế, Sáng luôn tận dụng những năm tháng rực rỡ nhất để sống, học tập và làm việc hết mình.

Một clip chia sẻ khoảnh khắc dạy học của cậu bạn 2K6.

"Sáng là người dân tộc thiểu số nhưng vẫn đi đến được đại học và làm việc. Khi Sáng làm được, tại sao các bạn nhỏ miền núi khác lại không?" - tư duy này chính là động lực để cậu vượt qua mọi rào cản, tự tin hòa nhập và tỏa sáng ở môi trường mới.

"Trái ngọt" từ nghề giáo và giấc mơ gieo mầm

Đằng sau những tiếng cười viral là những bài học nghề nghiệp. Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian đi dạy, Sáng kể lại lần phải chia tay một cậu học trò lớp 2 do lịch trình quá bận rộn. Cậu bé đã khóc nức nở, nhất quyết không chịu học ai khác ngoài thầy Sáng. Dù trẻ con dễ quên, nhưng khoảnh khắc được học trò níu giữ bằng tình cảm chân thành đã nhen nhóm trong lòng chàng trai trẻ ngọn lửa yêu nghề mãnh liệt.

Sáng hài hước chia sẻ: "Trộm vía phụ huynh biết tớ quay Tiktok và thuê về dạy ( hoặc làm bạn với các bé)".

Từ những rung động ấy, Sáng bắt đầu ấp ủ những dự định lớn lao và ý nghĩa hơn. Kênh TikTok triệu view không chỉ để giải trí, mà là bước đệm để cậu kết nối, học hỏi và ấp ủ những dự án cộng đồng. Sáng mong muốn dùng câu chuyện của chính mình để thay đổi tư duy, giúp các em nhỏ vùng cao, đặc biệt là các em đồng bào dân tộc thiểu số bớt sợ đến trường và dám ước mơ lớn.

Suất "lì xì" đặc biệt giúp học trò không bị "trôi" kiến thức sau kỳ nghỉ Tết.

Với Sáng, muốn nhận lì xì may mắn sau Tết, học trò phải "vượt qua" một món quà đặc biệt: Những phong bao "lì xì" bài tập. Một chút nghiêm khắc, một chút hài hước và rất nhiều khát vọng - đó chính là làn gió mới mà chàng trai Gen Z Nguyễn Văn Sáng đang mang đến cho công việc "gõ đầu trẻ".