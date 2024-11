Thực hư tin Hứa Quang Hán đóng phim siêu anh hùng "Shang-Chi 2" của Marvel

HHT - Có tin đồn rằng sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, Hứa Quang Hán sẽ tiến tới Hollywood, tham gia siêu phẩm “Shang-Chi 2” của Marvel. Thực hư thế nào?

Một số trang tin của Trung Quốc đã đăng tin về việc Hứa Quang Hán sẽ tham gia Shang-Chi 2 của Marvel. Cụ thể, sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự vào năm sau, Hứa Quang Hán sẽ sang Mỹ để tiến hành ghi hình cho Shang-Chi 2.

Một số tin hành lang cũng cho biết Hứa Quang Hán đang tận dụng bất kỳ thời gian rảnh nào trong quân ngũ để chăm chỉ học thêm tiếng Anh, nhằm phục vụ tốt cho việc quay phim. Shang-Chi 2 đánh dấu cột mốc là bộ phim Hollywood đầu tiên của mỹ nam đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện tại Marvel Studios và Disney vẫn chưa công bố tin tức gì về Shang-Chi 2. Sau khi phần 1 ra mắt vào năm 2021, kế hoạch cho phần 2 chậm chạp đến mức nhiều fan đã lo lắng rằng có khi Marvel đã cho siêu anh hùng châu Á này “xếp kho”. Tuy nhiên, nam diễn viên chính của phim là Simu Liu (Lưu Tư Mộ) đã lên tiếng đảm bảo rằng phần tiếp theo của phim vẫn đang được thực hiện.

Việc Hứa Quang Hán tham gia vào Shang-Chi 2 hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, nhưng các fan rất có hy vọng. Bởi các tin đồn nổ ra từ truyền thông Trung Quốc thường có khả năng cao sẽ thành sự thật.

Dù vậy, nhiều fan cũng hơi lo lắng và mong mỏi nếu thực sự tham gia Shang-Chi 2, vai diễn của Hứa Quang Hán sẽ có sức nặng hơn sự xuất hiện của Park Seo Joon trong The Marvels (2023). Sự xuất hiện của mỹ nam Hàn Quốc trong The Marvels được nhận xét là nhạt nhòa và ít ỏi đến mức thời lượng xuất hiện còn “không đủ úp một cốc mì”.

Shang-Chi là siêu anh hùng châu Á đầu tiên xuất hiện trong MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel), và là một siêu anh hùng võ thuật - khác biệt với phần lớn các siêu anh hùng còn lại của Marvel. Phần đầu mang tên Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân) đánh dấu sự góp mặt của nhiều ngôi sao châu Á đình đám như Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lai…

Hứa Quang Hán là nam diễn viên Đài Loan nổi tiếng, được yêu thích toàn châu Á sau siêu phẩm truyền hình Muốn Gặp Anh. Sau đó, ngoài tham gia các dự án phim ở Đài Loan, Hứa Quang Hán còn tiến ra nhiều thị trường phim ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Một số phim của Hứa Quang Hán như Dương Quang Phổ Chiếu, Chuyện Tôi và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà, Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em, Phân Khu Chính Cảng đã có mặt trên Netflix.