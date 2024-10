Thực hư về miếng hài "tặng em con chim" của Hanbin TEMPEST tại Road to Kingdom

HHT - Gần đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc các idol K-Pop trong chương trình "Road to Kingdom 2" hài hước "quăng miếng" bằng cách làm dáng tay "con chim", làm fan nhớ tới trò đùa của diễn viên Song Luân trong show "Anh Trai Say Hi".