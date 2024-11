Thực hư về thông tin người dùng bị cấm sử dụng vĩnh viễn ứng dụng Máy tính trên iPhone

HHT - Nhiều hình ảnh về lỗi bị cấm vĩnh viễn sử dụng ứng dụng Máy tính trên iPhone khiến cộng đồng người dùng Apple bàn tán xôn xao.

Cụ thể, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội bởi người dùng iPhone cho thấy một tính năng kỳ lạ trong ứng dụng Máy tính (Calculator) của iPhone. Cụ thể, người dùng nhận phải thông báo từ ứng dụng rằng "Chú ý: Bạn đã bị cấm vĩnh viễn sử dụng Máy tính" (Attention: You are permanently banned from using Calculator).

Nhiều người dùng tỏ ra hoang mang, cho rằng đây có thể là lỗi chưa từng có khi người dùng thực hiện quá nhiều phép tính sai cú pháp liên tục (ví dụ như chia cho số 0, lấy căn của số âm...). Tuy nhiên, trên thực tế đây là lỗi không có thật. Sẽ không có trường hợp nào người dùng bị cấm sử dụng Máy tính vô thời hạn chỉ vì một lỗi phép tính nào đó.

Đây thực chất chỉ là một bức ảnh photoshop trên mạng nhưng đã gây nên nhiều tranh luận. Tuy vậy, người dùng có thể nhận phải một số thông báo lỗi nếu thực hiện sai cú pháp toán học trong Máy tính. Một số thông báo lỗi thông dụng gồm: NaN hay Not a Number (Không phải số); Error (Lỗi); Divide by 0 error (Lỗi chia cho số 0); Indeterminate (Không xác định).