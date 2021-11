Thùy Tiên khoe váy dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà cho Bán kết Miss Grand International

HHT - Trước thềm Bán kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021, Thùy Tiên bất ngờ khoe trang phục dạ hội dự thi đầy ấn tượng được lấy cảm hứng từ dải ngân hà, dự đoán có màn “biến hình” đầy bất ngờ trên sân khấu.

Lấy cảm hứng từ nét đẹp tuyệt vời của những tinh tú trong dải ngân hà, chiếc đầm dạ hội mang tên Whirlpool Galaxy Gown của NTK Nguyễn Minh Tuấn dành cho Thùy Tiên đã chính thức lộ diện.

Bộ trang phục được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với phong cách gợi cảm mà Thùy Tiên theo đuổi. Với chất liệu xuyên thấu, chiếc váy được xử lý đính kết theo hình ảnh dải ngân hà lốc xoáy. Màu đen bao la của vũ trụ, kết hợp màu ánh sáng của các vì sao hứa hẹn sẽ cuốn trôi mọi tiêu cực và bùng nổ năng lượng hòa bình đúng tinh thần Miss Grand International năm nay.

Đáng chú ý, chiếc đầm được thiết kế với phần tà rời giúp Thùy Tiên có thể tạo hiệu ứng đặc biệt khi trình diễn trên sân khấu. Nhiều người dự đoán cô sẽ có màn “biến hình” từ đầm dạ hội sang bộ jumpsuit được ẩn giấu bên trong.

Từ lúc bắt đầu nhập cuộc thi Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã liên tục tạo được dấu ấn cho riêng mình. Xuyên suốt hành trình, Thùy Tiên rất năng nổ và nhiệt tình. Sự tự tin, hoạt bát cùng khả năng tiếng Anh lưu loát của đại diện Việt Nam đã tạo được nhiều thiện cảm tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Không những thế, Thùy Tiên còn liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng bình chọn tại các hoạt động phụ. Mới đây, trang Facebook chính thức của Miss Grand International 2021 đã công bố Top 10 cho phần thi Best in Swimsuit với sự góp mặt của Miss Grand Vietnam Thùy Tiên, cô được tiến vào vòng bình chọn tiếp theo với 5 vị trí đầu tiên dựa hoàn toàn vào phiếu bầu trên 2 kênh Facebook và Instagram. Đây là cơ hội để hình ảnh của Top 5 ứng cử viên cho giải thưởng Best in Swimsuit sẽ được xuất hiện trên ảnh bìa của fanpage cuộc thi trong vòng 24 giờ.

Bán kết cuộc thi Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra vào ngày 2/12 sắp tới tại Bangkok, Thái Lan. Hãy cùng chờ đón màn trình diễn của đại diện Việt Nam nhé!