"Thuyền trưởng" ghép đôi Khả Ngân - Thanh Sơn tích cực nhất lại là mỹ nam VTV này

HHT - Không chỉ khán giả mà một nam diễn viên phim VTV cũng rất tích cực “đẩy thuyền” Thanh Sơn và Khả Ngân. Trùng hợp thay, chàng mỹ nam này còn suýt là “người thứ ba” trong chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi.

Ở lễ trao giải Cánh Diều Vàng, tuy Khả Ngân - Thanh Sơn nửa bước không rời thì hóa ra vẫn có một chàng trai đi cùng: Bình An. Từ lúc ở khách sạn đến khi lên thảm đỏ, Bình An luôn có những khoảnh khắc nhí nhố với cặp đôi tin đồn.

Thậm chí anh chàng còn tự nhận mình là “thuyền trưởng”, rất tích cực đẩy thuyền cho hai đồng nghiệp đến với nhau. Trong một ảnh selfie trước lễ trao giải, Bình An dí dỏm “Thuyền trưởng đã có mặt để chào mừng Danh con” khi nhắc đến tin vui của vợ chồng Danh - Trâm Anh trong tập mới Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Sau đó, nam diễn viên còn khoe một bức hình vô cùng hài hước khi đang chứng khiến khoảnh khắc ngọt ngào của Thanh Sơn - Khả Ngân kèm theo tâm sự “Trong cuộc tình tay ba, người thiệt thòi nhất là người đứng ở giữa”.

Bình An nhắc đến "cuộc tình tay ba" cũng không sai, vì trong phim 11 Tháng 5 Ngày thì anh đóng vai bạn thân tên Trí của Tuệ Nhi. Khi Nhi và Đăng đang giận dỗi thì Trí bỗng dưng xuất hiện, còn thú nhận rằng anh thầm yêu Nhi từ xưa, muốn rủ cô đi cắm trại khiến cho Đăng đứng ngồi không yên. Rồi hóa ra Trí chỉ là “người thứ ba danh nghĩa” còn thực tâm muốn tác hợp để Đăng, Nhi làm hòa.

Sau phim 11 Tháng 5 Ngày, Bình An đã trở thành bạn thân của Thanh Sơn, Khả Ngân, Trong hôn lễ của Bình An và Phương Nga, “cặp đôi tin đồn” cùng tới dự đám cưới, cùng chơi đùa hết mình với cô dâu chú rể. Khi Bình An khai trương quán cà phê, Thanh Sơn, Khả Ngân cũng nhanh chóng có mặt chúc mừng dù đang bận đóng Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Trước tinh thần nhiệt tình hết mình của Bình An, netizen đã đề cử rằng nếu tương lai Khả Ngân và Thanh Sơn kết hôn, Bình Anh rất hợp làm MC đám cưới.