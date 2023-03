“Tiên đồng ngọc nữ” Suda Masaki - Komatsu Nana siêu ngọt ngào tại Tuần lễ Thời trang

HHT - Đôi vợ chồng nổi tiếng Nhật Bản Suda Masaki và Komatsu Nana xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris với hình ảnh thời trang, ấn tượng và có những tương tác vô cùng ngọt ngào.

Xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris 2023, Komatsu Nana gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính. Cô xuất hiện cùng Suda Masaki, vui vẻ và không giấu được hạnh phúc khi giới thiệu với mọi người “Đây là chồng tôi”.

Vào ngày 15/11/2021, cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Nhật Bản đã khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố đã kết hôn. Trước đó, vào năm 2020, cả hai vướng nghi vấn hẹn hò nhưng không lên tiếng xác nhận cũng không phủ nhận. Suda Masaki và Komatsu Nana đều là nghệ sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, đã đóng cùng nhau khá nhiều phim kể từ năm 2015 trước khi về chung một nhà.

Đồng hành cùng Komatsu Nana tại Tuần lễ Thời trang, các fan thấy Suda Masaki “tháp tùng” và chăm chỉ chụp ảnh cho vợ. Nhưng khác với vẻ tự tin và phóng khoáng của Komatsu Nana, Suda Masaki lại có vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng hơn, nên các fan trêu đùa bình luận:

“Komatsu Nana dẫn chồng đi “giải ngố” kìa, haha”

“Phải là Komatsu Nana “hộ tống” Suda Masaki mới đúng chứ”

“Người vợ men-lì và người chồng bẽn lẽn, đôi vợ chồng mãi keo mãi mận!”

Cũng tại Tuần lễ Thời trang Paris, Komatsu Nana đã có dịp hội ngộ Jennie (BLACKPINK), cả hai đều là Chanel IT Girl và từng chụp ảnh cùng nhau vào năm 2018. Komatsu Nana và Jennie còn có điểm chung khác là đều từng có tin đồn hẹn hò với G-Dragon (BIGBANG), tuy cả hai tin đồn chưa bao giờ được xác nhận. Hiện tại, Jennie có tin đồn hẹn hò với V (BTS), còn Komatsu Nana đã kết hôn với nam diễn viên kiêm ca sĩ Suda Masaki.

Komatsu Nana cũng là “cô gái mới” của Chanel, diện những bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập Runway Thu Đông 2023 sắp tới và vừa được trình diễn trên sàn diễn trong Tuần lễ Thời trang Paris.

Những bức ảnh chụp của Komatsu Nana cho Chanel được lấy cảm hứng từ bộ phim Who Are You, Polly Maggoo? (1966). Đây là một trong những bộ phim mang tính biểu tượng, có phong cách thời trang đặc trưng ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sáng tạo thời trang. Nữ diễn viên Dorothy McGowan thủ vai chính, và bộ ảnh của Komatsu Nana được thiết kế bối cảnh gợi nhớ đến căn hộ của ngôi sao điện ảnh một thời.

Trong bộ ảnh, Komatsu Nana thể hiện hình ảnh một cô gái Nhật Bản ở Paris, có một chút phóng khoáng, xinh đẹp và lãng mạn.