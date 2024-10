Tiền truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: Phá hỏng nguyên tác hay kiệt tác đáng xem?

HHT - Sau gần hai mùa phát sóng, "The Rings Of Power" - tiền truyện của "Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn" vẫn đang đứng giữa lằn ranh mong manh của một dự án chuyển thể thất bại và kiệt tác phim truyền hình đáng xem. Liệu góc nhìn nào là hợp lý?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Diễn ra vào Thời kỳ Thứ Hai của Trung Địa, The Rings Of Power lấy bối cảnh hàng ngàn năm trước các sự kiện trong The Lord of the Rings và The Hobbit. Bộ phim tập trung vào khởi nguồn và quá trình tạo ra những chiếc nhẫn quyền năng, cùng sự trỗi dậy của "Chúa tể bóng tối" Sauron.

Các tuyến truyện song song

The Lord of the Rings: The Rings Of Power là một dự án có cốt truyện tương đối phức tạp, với các phân nhánh nhân vật và sự kiện chồng chéo lên nhau. Nhưng với bản chất là một series tiền truyện, phim cũng không quá khó theo dõi với những khán giả mới, dù là với những ai chưa xem bộ ba phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn (2001 - 2003).

Nội dung hai mùa đầu của The Rings Of Power về cơ bản có thể được chia thành 5 tuyến truyện chính sau:

Galadriel và cuộc truy lùng Sauron: Galadriel (Morfydd Clark thủ vai) là một nữ chiến binh Elf (Tiên tộc) mạnh mẽ, cô giữ chức danh tướng quân trong hàng ngũ quân đội. Sau cái chết của anh trai, Galadriel biến việc truy sát Sauron thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Cô cũng là một trong những người hiếm hoi ở giai đoạn đầu tin rằng Sauron chưa chết, hắn chỉ đang ẩn nấp để chờ đợi thời cơ trỗi dậy lần nữa.

Nội chiến ở Númenor: Númenor, nơi được xem là "hòn đảo thiên đường" của loài người do các Valar (Vị thần) ban tặng. Từng là một vương quốc hưng thịnh, Númenor dần suy tàn bởi lòng kiêu hãnh và tham vọng quyền lực. Sau khi khơi gợi những mâu thuẫn ở phần một, mùa hai của phim đi sâu vào nội chiến giữa hai phe Pharazôn (Trystan Gravelle đóng) và nữ hoàng nhiếp chính Tar-Míriel (Cynthia Addai-Robinson).

Đế chế vĩ đại của Người Lùn: The Rings Of Power dành một phần thời lượng để khai thác về Khazad-dûm, một trong những vương quốc vĩ đại nhất trong lịch sử Người Lùn. Khoáng sản ở nơi này, đặc biệt là Mithril, là thành phần không thể thiếu trong việc giúp Tiên tộc chế tạo ra những chiếc nhẫn quyền năng.

Harfoots và người lạ bí ẩn: Harfoots có lối sống du mục, là chủng loài bình dân, thân thiện, những người không mang phép thuật hay quyền lực nhưng vẫn có đóng góp quan trọng cho cộng đồng. Trung tâm của tuyến truyện liên quan đến Harfoot là Nori (Markella Kavenagh), một cô nàng trẻ tuổi, thích phiêu lưu và cuộc gặp gỡ của cô với phù thuỷ quyền năng, chưa rõ danh tính.

Sự trỗi dậy của các sinh vật bóng tối mới: Sự vắng mặt của Sauron đã tạo khoảng trống cho thế lực bóng tối mới âm thầm hình thành và phát triển, đó là Ardar (Sam Hazeldine) và "những đứa con" của hắn. Loài Orc hung tợn mang tham vọng đem toàn bộ Trung Địa nhấn chìm trong bóng tối lần nữa.

Gây dấu ấn mạnh về mặt hình ảnh và độ "chịu chi"

Trong suốt hai mùa phát sóng, The Lord of the Rings: The Rings Of Power từng nhận về nhiều đánh giá tích cực, trong đó quy mô đầu tư và hình ảnh phim là yếu tố thường xuyên được khen ngợi nhất.

Theo The Hollywood Reporter, chỉ riêng cho 8 tập ở mùa đầu tiên, hãng Amazon đã chi đến 465 triệu USD (khoảng 12,8 nghìn tỷ đồng) để đầu tư sản xuất. Tạp chí Forbes dự đoán tổng chi phí sản xuất của cả series chắc chắn vượt mốc 1 tỷ USD, bao gồm cả việc mua bản quyền từ nhà văn Tolkien. Điều này khiến The Rings of Power trở thành loạt phim truyền hình đắt đỏ nhất từng được thực hiện, vượt cả Game of Thrones mùa 8 và bản chuyển thể người đóng của One Piece.

Với độ "chịu chi" như trên, thế giới Trung Địa từ khu rừng tươi tốt, vùng cực băng giá, những ngọn núi cao chót vót đến khu thành trì đồ sộ của đảo Númenor đều được phép tái hiện một cách sinh động, kỳ công trong phim. Các nhà phê bình quốc tế cho rằng Amazon đã tạo nên "một trong những loạt phim truyền hình ấn tượng nhất về mặt hình ảnh trong lịch sử".

"Quy mô và tham vọng của The Rings of Power là vô song trong lịch sử truyền hình, với hình ảnh trong mỗi tập của chương trình thậm chí còn có thể sánh ngang với những bộ phim bom tấn hoành tráng nhất của Hollywood," The Guardian nhận xét.

Sự khác biệt so với dự án tiền nhiệm và tranh cãi liên quan

Dù được đánh giá cao về cốt truyện và hiệu ứng hình ảnh, nhưng vì là tiền truyện của một dự án kinh điển như The Lord of the Rings, The Rings of Power đã đối mặt với áp lực không nhỏ từ phía khán giả. Nhiều người kỳ vọng phim sẽ trung thành với nguyên tác và đạt được chất lượng tương tự bộ ba Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn năm xưa của đạo diễn Peter Jackson.

Song, trên thực tế, phim có nhiều sáng tạo ở phần kịch bản và tạo thêm các tuyến truyện phụ. Việc đưa vào các nhân vật thuộc nhiều chủng tộc khác nhau cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số người ủng hộ sự đa dạng này, trong khi những người khác cho rằng nó không phù hợp với tinh thần gốc của tác giả J. R. R. Tolkien.

Khán giả của The Lord of the Rings: The Rings of Power vốn đa dạng, từ hội "fan cứng" của Tolkien đến những người mới làm quen với thế giới Trung Địa. Do đó, việc có những quan điểm và nhìn nhận khác nhau về series là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là phim đã và đang làm tốt việc vừa kế thừa những yếu tố huyền thoại đã có sẵn, vừa mở rộng di sản nguyên tác, và có lẽ, việc có một số yếu tố sáng tạo trong cốt truyện là điều có thể chấp nhận được để tạo nên một tác phẩm mới, phù hợp với thị hiếu khán giả của thời đại hiện tại.

Sau những ưu điểm và chất lượng của gần hai mùa phát sóng, The Lord of the Rings: The Rings of Power đã phần nào thể hiện được mình tác phẩm không nên bỏ lỡ cho những ai yêu thích dòng phim kỳ ảo, dù bên cạnh đó còn tồn tại những đánh giá trái chiều mà phim vẫn đang tiếp thu ý kiến khán giả và cải thiện theo thời gian.

Phim hiện phát sóng trực tuyến trên nền tảng Prime Video, và đang đi vào các trận chiến quan trọng là hồi kết của mùa hai.