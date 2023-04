Tiền truyện "The Hunger Games" tung trailer hé lộ mối quan hệ giữa Snow và vật tế

HHT - Sau hơn 7 năm, thế giới hậu tận thế ở Panem sẽ một lần nữa được đưa lên màn ảnh rộng thông qua phần tiền truyện mang tên "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Mới đây, nhà sản xuất Lionsgate đã tung ra trailer đầu tiên của The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Lấy bối cảnh từ nhiều thập kỷ trước cuộc cách mạng của Katniss Everdeen, bộ phim là câu chuyện về những vật tế đến từ 12 quận khi họ bị đưa vào một đấu trường và chiến đấu đến chết để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.

Trong phim, "Bạch Tuyết" Rachel Zegler vào vai Lucy Grey Baird - một cô gái trẻ cũng đến từ quận 12 giống Katniss. Cô sẽ được Snow (do Tom Blyth thủ vai) - Tổng thống độc tài của Panem thời trẻ - cố vấn và giúp đỡ để vượt qua những thử thách của đấu trường. Tuy nhiên, từ mối quan hệ thầy trò, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau và đe dọa đến tính mạng của bản thân.

Đoạn trailer đầu tiên cũng giới thiệu nhân vật Tigris (Hunter Schafer đóng) - em họ của Coriolanus Snow. Thế nhưng, khi này cô chưa xuất hiện dưới hình ảnh báo hoa đặc biệt giống như trong loạt phim gốc. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Tigris sẽ đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện của The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Ngoài những nhân vật kể trên, bộ phim cũng có sự trở lại của Jason Schwartzman - người dẫn chương trình cố định của Đấu Trường Sinh Tử. Bên cạnh đó, phim còn giới thiệu hai nhân vật là Volumnia Gaul (Viola Davis thủ vai) và Casca Highbottom (Peter Dinklage thủ vai) - những nhà sáng tạo trò chơi.

Theo những hình ảnh trong trailer, The Ballad of Songbirds and Snakes sẽ cho người xem biết được nguyên nhân khiến cho Snow trở nên độc tài trong những năm làm Tổng thống của Panem sau này. Liệu rằng từ ban đầu, Snow đã là một kẻ ác hay hắn vốn là một người lương thiện nhưng đã bị sự tàn khốc của đấu trường làm cho tha hóa?

Trong lần trở lại này, khán giả sẽ được chứng kiến một phiên bản đấu trường sinh tử có phần đơn giản hơn so với loạt phim gốc. Theo tiết lộ, phần phim sẽ lấy bối cảnh ở lần tổ chức thứ 10, cách thời điểm mà Katniss và Peeta tham gia thi đấu khoảng gần 7 thập kỷ. Đây cũng là lần đầu tiên mà các nhà sáng tạo trò chơi cho phép những cố vấn tham gia giúp đỡ vật tế của họ.

Hiện tại, điều mà nhiều khán giả quan tâm chính là sự trở lại của Jennifer Lawrence trong The Hunger Games. Có thể nói, hình tượng và diễn xuất mạnh mẽ của nữ diễn viên thắng giải Oscar là một trong những yếu tố tạo tiếng vang cho loạt phim. Vì thế nhiều khán giả không khỏi mong chờ được nhìn thấy cô lần nữa. Tuy nhiên, dựa vào nội dung phim, nhiều khả năng nhân vật Katniss Everdeen sẽ không xuất hiện vì các sự kiện của The Ballad of Songbirds and Snakes diễn ra khi nữ cung thủ thậm chí còn chưa ra đời.

The Ballad Of Songbirds And Snakes dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 17/11/2023.