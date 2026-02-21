TikToker Lê Thụy khoe ảnh bên bạn trai, netizen chúc phúc không quên "xin vía"

Ngay dịp mùng 5 Tết, nữ TikToker nổi tiếng Lê Thụy gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên bạn trai. Trong ảnh, cô và bạn trai khoác tay nhau tình tứ, lưu lại khoảnh khắc tại một ga tàu tại Nhật Bản. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng thu về tương tác khủng và nhiều bình luận chúc phúc từ netizen.

TikToker Lê Thụy đăng ảnh ngọt ngào cùng bạn trai.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng nhận ra "nhà trai" cũng là một TikToker có tiếng tên là Phan Sanh. Cặp đôi nhận về nhiều lời khen ngợi đẹp đôi, có nét phu thê, thậm chí được "xin vía". Có người còn đùa rằng chắc phải tập uống nước dừa, ăn cá tuyết để sớm có nửa kia như ý. Bởi lẽ trước đó, đây là hai món ăn uống đã giúp Lê Thụy lẫn Phan Sanh được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội TikTok.

Cư dân mạng khen ngợi cặp đôi có nét phu - thê.

Trước đó từ đầu tháng 2, Lê Thụy và Phan Sanh đã đăng tải nhiều video đi chơi chung, ẩn ý xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Cả hai hiện đang cùng sinh sống tại Nhật Bản nên đã có "cơ duyên" gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Những khoảnh khắc cặp đôi cùng nhau ăn uống, dạo phố, thậm chí quay video "đu trend" hài hước gây ấn tượng tích cực, truyền cảm hứng đến người xem.

Trước đó, Lê Thụy là nữ TikToker được biết đến với những nội dung liên quan đến cuộc sống hay tình huống hài hước. Cô chia sẻ về cuộc sống của bản thân tại Nhật Bản, và được biết đến với video "uống nước dừa quên đi muộn phiền" vào năm 2021. Ngoài ra, cô nàng còn gây chú ý khi từng chia sẻ về "25 năm chưa có mối tình nào", thậm chí từng xuất hiện trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm kiếm nửa kia.

Còn với Phan Sanh, anh đã sang Nhật Bản để làm việc, sinh sống từ sớm. Theo chia sẻ, Phan Sanh đã rời quê hương đi xa xứ kiếm tiền từ lúc 19 tuổi, vượt qua nhiều khó khăn và làm nhiều công việc toàn thời gian lẫn thời vụ. Cũng chia sẻ về cuộc sống thường nhật, anh chàng lại nổi lên qua một video chia sẻ "kỷ niệm" bị dị ứng vì ăn cá tuyết. Kể từ đó, nhiều cư dân mạng gọi anh là "Phan Sanh Cá Tuyết", được yêu thích bởi hành trình thăng hạng nhan sắc và chất lượng sống truyền cảm hứng.