TikToker Master Sanker lên tiếng sau nghi vấn dàn dựng clip “tặng iPhone” ở Hồ Gươm

HHTO - Sau nhiều ngày vướng tranh cãi liên quan đến nghi vấn dàn dựng video “tặng iPhone cho người lạ” tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), TikToker nổi tiếng Master Sanker đã chính thức lên tiếng trên trang Instagram cá nhân.

Master Sanker, tên thật là Eidan Sanker, là nhà sáng tạo nội dung người Israel nổi tiếng trên TikTok với 9,1 triệu lượt theo dõi. Anh được biết đến với loạt video theo mô-típ tạo bất ngờ: giả vờ tức giận khi người lạ chạm vào siêu xe của mình, sau đó bất ngờ tặng tiền, điện thoại hoặc quà giá trị cho đối phương. Nhờ phong cách nội dung đánh mạnh vào cảm xúc, các video của Master Sanker thường đạt hàng triệu lượt xem và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh lượng người hâm mộ đông đảo, TikToker này cũng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến tính chân thực của nội dung.

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam lan truyền đoạn clip hậu trường được cho là ghi lại quá trình quay video của Master Sanker tại Phố đi bộ Hồ Gươm. Trong video, nam TikToker xuất hiện với phong cách quen thuộc, trao một chiếc iPhone cho một cô gái trẻ giữa đám đông.

Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, chiếc điện thoại được đưa lại cho một người đàn ông được cho là thành viên ê-kíp quay phim, trong khi cô gái nhận tiền mặt. Chi tiết này khiến nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn rằng video “phát quà cho người lạ” thực chất được dàn dựng để tạo hiệu ứng mạng xã hội.

Trước làn sóng tranh cãi, Master Sanker đã mở mục Hỏi Đáp (Q&A) trên Instagram cá nhân và phản hồi câu hỏi từ một người theo dõi với nội dung: “Tất cả là giả hay thật vậy? Tôi đã theo dõi bạn nhưng tên của tôi chưa từng xuất hiện”.

Trong phần trả lời, TikToker này cho biết bản thân hiện có hơn 19 triệu người theo dõi trên Instagram, vì vậy việc một tài khoản bất kỳ được anh phản hồi là xác suất rất thấp. Anh cũng nói rằng chỉ riêng phần hỏi đáp đã có khoảng 5.000 người gửi câu hỏi.

Đáng chú ý, Master Sanker khẳng định: “Nếu bạn thắc mắc điều này là thật hay giả, thì nó hoàn toàn là thật”. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: “Như tôi đã nói trước đây, một số video bạn thấy là có kịch bản, nhưng hầu hết sự tử tế và giúp đỡ thực sự ở đây đều là thật”.

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi đây là lần hiếm hoi TikToker nổi tiếng trực tiếp nhắc đến yếu tố “có kịch bản” trong các video của mình.

Sau phát ngôn mới nhất, cộng đồng mạng tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng việc có kịch bản trong video giải trí là điều phổ biến trên nền tảng số hiện nay. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng việc dàn dựng các nội dung mang màu sắc “giúp đỡ người lạ” dễ khiến người xem hiểu lầm, từ đó làm giảm niềm tin vào những hành động thiện nguyện thực sự trên mạng xã hội.