Trung Quốc: Nhân viên đưa con đến chỗ làm, con nghịch lửa đốt luôn cả công ty

HHTO - Một phụ huynh ở Trung Quốc đưa con trai 12 tuổi đến nơi làm việc cùng mình, nhưng cậu bé đã nghịch bật lửa khiến công ty bị cháy lớn, hư hại nghiêm trọng.

Tóm tắt nhanh: · Một cậu bé 12 tuổi ở Trung Quốc đã gây cháy lớn tại nơi làm việc của bố/ mẹ sau khi nghịch bật lửa. · Không có thương vong, nhưng công ty bị hư hại nặng. · Các chuyên gia đã cảnh báo về việc để trẻ tự chơi với các vật có thể gây cháy.

Một đứa trẻ ngồi buồn mà lại không có ai trông đã đốt luôn nơi làm việc của bố/ mẹ mình, theo trang SCMP.

Đó là sự việc xảy ra khi một bậc phụ huynh (không ghi rõ là bố hay mẹ) đã đưa cậu con trai 12 tuổi đến nơi mình làm việc tại thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Theo trang Red Star News, vị phụ huynh này đưa con đi làm cùng để gia tăng sự gắn bó giữa bố mẹ và con cái.

Cậu bé nghịch bật lửa trong lúc ngồi một mình

Trong khi người bố/ mẹ đang bận làm việc thì cậu con trai chơi loanh quanh một mình trong một căn phòng. Cậu bé nhanh chóng buồn chán và nghĩ ra cách nghịch mới: Dùng cái bật lửa mà cậu tìm thấy trong phòng để đốt các tờ giấy ăn.

Thật không may, lửa từ những tờ giấy ăn rơi vào đống giấy tờ bên cạnh một chiếc bàn, và ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bùng lên thành trận hỏa hoạn lớn.

Một hình ảnh cho thấy văn phòng đã bị cháy hết cả. Ảnh: Weibo.

Văn phòng bị hư hại nặng sau vụ cháy

Bố/ mẹ cậu bé đã gọi cứu hỏa ngay khi cậu con trai gây cháy và chạy ra ngoài kêu cứu. Các nhân viên khác trong công ty cố dập lửa bằng các bình chữa cháy có sẵn. Khi đội cứu hỏa đến thì ngọn lửa đã được các nhân viên dập bớt đáng kể.

Tuy nhiên, công ty đã bị cháy tan hoang. Một số hình ảnh được đăng trên Weibo cho thấy tường bị ám khói đen, bàn và máy tính bị cháy…

Cũng may là không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này, nhưng thiệt hại vật chất là rất lớn. Hiện chưa có thông tin công ty bị cháy thuộc lĩnh vực nào.

“Trẻ con vốn tò mò, nhưng chúng không hiểu biết nhiều về an toàn. Bố mẹ phải để mắt đến con cái và dạy dỗ chúng” - một người lính cứu hỏa nói.

Các chuyên gia phòng cháy thì khuyến cáo không để trẻ nhỏ chơi với bật lửa, diêm… mà không trông chừng.