Nghề họa sĩ truyện tranh: Không dễ làm chuyên nghiệp nhưng không khó nuôi đam mê

HHTO - Cùng bắt đầu từ tình yêu với truyện tranh, nhưng không phải ai cũng chọn cùng một con đường theo đuổi đam mê. Có người dấn thân vào môi trường chuyên nghiệp, chấp nhận áp lực để theo đuổi lâu dài; cũng có người giữ đam mê như một “khoảng riêng” để nuôi dưỡng cảm hứng.

Hoạ sĩ truyện tranh: Không đơn giản là vẽ

Trái với hình dung của nhiều người về một công việc mang tính nghệ thuật và tự do, sáng tác truyện tranh ở mức chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều hơn thế. Bên cạnh sự sáng tạo bay bổng, họa sĩ còn phải đối mặt với những bài toán rất thực tế như chi phí vận hành, nhân sự và tiến độ sản xuất. Những yếu tố này khiến việc theo đuổi đam mê đôi khi lại trở thành một thách thức không hề nhỏ.

Theo anh Vũ Đình Lân - người sáng lập studio truyện tranh Light Comics, khó khăn lớn nhất xuất phát từ chính thị trường truyện tranh nội địa non trẻ. “Việt Nam hiện chưa xây dựng được một nền công nghiệp truyện tranh hoàn chỉnh, vì vậy các tác giả trẻ thường gặp nhiều trở ngại khi tìm kiếm môi trường phát triển và đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.” - anh chia sẻ.

Anh Vũ Đình Lân - nhà sáng lập Light Comics Studio. Ảnh: Thu Hà (chụp)

Trong bối cảnh đó, các đơn vị buộc phải tìm hướng đi linh hoạt để duy trì hoạt động. Với Light Comics, nguồn thu chủ yếu đến từ hình thức out-source, tức là hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài. Đây là giải pháp giúp studio duy trì tài chính, đồng thời giúp các họa sĩ tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình làm nghề.

Anh Lân chân thành chia sẻ: “Để có thể sáng tác truyện tranh và kiếm được thu nhập ổn định ở Việt Nam là một bài toán nan giải”. Không chỉ riêng anh, nhiều thế hệ họa sĩ đi trước cũng đã nỗ lực tìm hướng đi trong suốt thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa có một mô hình thực sự hiệu quả.

Văn phòng Light Comics Studio trong giờ làm việc. Ảnh: Thu Hà

Một lối đi “chill” hơn

Không lựa chọn nhịp độ căng thẳng của môi trường chuyên nghiệp, Zen - nữ họa sĩ đã có hơn 10 năm gắn bó với truyện tranh - lại có hướng đi hoàn toàn khác.

“Sau thời gian ấy, mình chợt nghĩ: Việc gì mình phải áp lực như thế?” - Zen bộc bạch.

Zen cho biết, cô thường tranh thủ sáng tác vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, kiên nhẫn tích góp từng chút một để hoàn thiện tác phẩm. Tuy nhiên, không phải lúc nào hành trình này cũng hoàn toàn thoải mái. Đã có thời điểm, cô cảm thấy stress và mệt mỏi khi cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc.

Nhận ra điều đó, Zen dần học cách “nuông chiều” bản thân hơn: Vẽ khi thật sự muốn, dừng lại khi cần thiết. Với nữ hoạ sĩ, truyện tranh không phải là công việc chính, mà là cách để duy trì niềm vui sáng tạo một cách tự nhiên và bền bỉ.

Một trang đôi trong tác phẩm mới nhất của Zen - “The Black, The White And The Story”. - Ảnh: Fanpage Zen the tigerman.

Bên cạnh đó, Zen cũng không gặp quá nhiều trở ngại trong việc theo đuổi đam mê này. Gia đình bạn không phản đối bởi Zen luôn xác định rõ ranh giới giữa công việc chính và sở thích cá nhân. Việc duy trì một công việc ổn định về tài chính giúp bạn có đủ sự chủ động để theo đuổi truyện tranh theo cách riêng của mình.

“Trong tương lai, mình chắc chắn sẽ tiếp tục sáng tác. Trộm vía mình vẫn được độc giả yêu mến và đón nhận, nên không có lí do gì để từ bỏ cả.”

Câu chuyện của sự lựa chọn

Câu chuyện của Light Comics Studio và Zen cho thấy hai cách tiếp cận gần như đối lập với cùng một đam mê. Một bên chọn bước vào guồng quay chuyên nghiệp, chấp nhận áp lực để phát triển lâu dài. Người còn lại duy trì như một sở thích để bảo toàn cảm hứng và sự thoải mái. Dù khác biệt về cách đi, cả hai vẫn gặp nhau ở một điểm chung, ấy chính là tình yêu với truyện tranh.

Ngành truyện tranh Việt Nam vẫn đang trong quá trình định hình và phát triển, mở ra nhiều cơ hội hơn cho người trẻ tiếp cận và thử sức. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những thách thức không nhỏ. Sáng tác truyện tranh vì thế không chỉ là câu chuyện của đam mê, mà còn là bài toán về sự cân bằng giữa đam mê cá nhân và điều kiện thực tế.

Từ góc nhìn của người trong cuộc, nữ họa sĩ Zen chia sẻ: "Nếu thật sự yêu thích công việc này, việc có theo đuổi được hay không phần lớn nằm ở chính quyết định và quyết tâm của mỗi người".

Trong khi đó, anh Vũ Đình Lân cũng bày tỏ niềm tin vào con đường sáng tạo: "Nếu đã có đam mê, hãy cứ mạnh dạn theo đuổi và đừng quá lo lắng về thực tế. Khi đã đủ kiên trì với lựa chọn của mình, mình tin ai cũng có thể tìm được cách để sống với nghề".

Đam mê không chỉ có duy nhất một cách để giữ lửa bền vững. Tùy vào hoàn cảnh và mục tiêu, mỗi người đều có thể tìm cho mình một hướng đi thích hợp. Sau cùng, chỉ cần còn giữ được tình yêu với truyện tranh, mỗi lựa chọn đều có ý nghĩa theo cách riêng của nó.