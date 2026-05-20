Nam sinh 2K8 vừa ôn thi tốt nghiệp vừa cháy hết mình với đam mê Taekwondo

HHTO - Từng giành HCV tại Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17, Trần Huỳnh Thanh Phong (trường THPT Bình Phú) năm nay đã dẫn "hậu bối" đi thi, đồng thời bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chàng trai 2K8 đã giữ "lửa" võ thuật và giải bài toán thời gian trong năm cuối cấp thế nào?

Trải nghiệm làm huấn luyện viên ở tuổi 17

Đầu năm 2026, tại một giải đấu Taekwondo phong trào, lần đầu tiên cậu học trò lớp 12 Trần Huỳnh Thanh Phong (trường THPT Bình Phú, TP.HCM) đứng ở khu vực chỉ đạo. Nhìn các "đàn em" thi đấu và bước lên bục nhận giải, Thanh Phong trải nghiệm cảm giác làm Huấn luyện viên Taekwondo ở tuổi 17.

Cảm giác tự hào khi đưa "học trò" đi thi đấu kéo chàng trai 2K8 về lại ký ức những ngày đầu tiên làm quen với võ thuật. Hành trình đến với Taekwondo của Thanh Phong bắt đầu từ năm lớp 1, xuất phát từ lời khuyên rèn luyện thể chất của ba mẹ. Thời gian đầu, việc tập luyện diễn ra khá bình lặng, cho đến khi nam sinh nhìn thấy các anh chị khóa trên bước lên bục vinh quang.

Thanh Phong đạt HCV nội dung Biểu diễn đồng đội U17 tại giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2025.

"Lúc đó thấy các anh chị cầm cúp, đeo huy chương ngầu quá nên mình bắt đầu thấy thích. Càng tập càng vui và bản thân cũng tiếp thu nhanh nên mình quyết tâm tập luyện nghiêm túc hơn", Phong chia sẻ. Được các thầy đánh giá cao, cậu bước vào nhóm huấn luyện kỹ để đi thi đấu. Tuy nhiên, hành trình từ một cậu bé tập võ vì thấy "ngầu" đến một người đủ bản lĩnh dắt "đàn em" ra sân từng trải qua không ít nốt trầm.

Hai bản "thỏa hiệp" để chạm tay vào huy chương quốc tế

Thanh Phong từng hai lần đối mặt với quyết định dừng lại. Lần thử thách đầu tiên là vào giai đoạn ôn thi tuyển sinh lớp 10. Đứng trước khối lượng bài vở lớn, nam sinh lo bị phân tâm nên quyết định tạm gác việc tập luyện. Phải đến khi kỳ thi kết thúc, nhờ sự động viên và "lôi kéo" từ các đồng môn, Phong mới lấy lại phong độ trên thảm tập.

Thử thách thứ hai đến vào năm 2025, khi Phong có cơ hội tham dự giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á (ATF) lần thứ 17. Đây là một sân chơi lớn, đi kèm với đó là bài toán chi phí tham dự khiến chàng trai trẻ phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.

Thanh Phong đoạt 1 HCV đôi nam nữ và 1 HCB đồng đội tại giải THE 17th ATF CHAMPIONSHIPS 2025.

"Chi phí dự giải là một rào cản khiến mình đắn đo rất nhiều vì không muốn ba mẹ chịu thêm áp lực. Nhưng sau khi mình lấy hết can đảm giãi bày, ba mẹ không những hiểu mà còn khuyến khích mình vững tâm đi thi", Phong nhớ lại.

Kết quả đạt được tại giải ATF là câu trả lời xứng đáng cho nỗ lực của Phong: Huy chương Vàng nội dung Quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ và Huy chương Bạc nội dung Quyền tiêu chuẩn đồng đội 3 nam. Thành tích này không chỉ đánh dấu một cột mốc cá nhân mà còn củng cố ngọn lửa đam mê võ thuật cháy trong Thanh Phong.

Đủ "kinh nghiệm và trải nghiệm" cho chặng nước rút

Bước sang năm 2026, Thanh Phong một lần nữa đối mặt với bài toán phân chia thời gian và sự tập trung khi phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT song song với việc tập luyện hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM 2026. Tuy nhiên, sự lúng túng của năm lớp 9 không còn lặp lại, bởi Thanh Phong đã được trang bị đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để làm chủ quỹ thời gian.

Thanh Phong và đồng đội giành HCB tại Đại hội TDTT TP.HCM 2026.

"Chiến thuật" của Phong nằm ở sự phân bổ rõ ràng. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, toàn bộ sự tập trung được dành cho việc học. Cậu chủ động hoàn thành các bài tập ngay trên lớp, hoặc tranh thủ những ngày học thêm kết thúc sớm để giải quyết bài vở bù cho những ngày về muộn. Cuối tuần, lịch trình được nới lỏng. Phong dành một buổi để tập Taekwondo, thời gian còn lại chia đều cho việc tự học và gặp gỡ, cà phê cùng bạn bè.

"Mình không ép bản thân phải gồng mình chọn một trong hai. Hiện tại, mình xem những giờ đổ mồ hôi trên thảm tập là cách xả stress, một dạng nạp năng lượng hiệu quả sau những giờ học căng thẳng", chàng trai 2K8 khẳng định.

Chàng trai 2K8 vẫn có thời gian dành cho bản thân sau những giờ học tập và rèn luyện.

Áp lực thi cử của năm cuối cấp, sức nóng từ các giải đấu và những đặc quyền giải trí của tuổi 17 - tất cả đang được Thanh Phong sắp xếp vừa vặn vào một bản thời gian biểu. Nhìn lại hành trình từ cậu bé bỡ ngỡ bước lên thảm đấu đến "người thầy" dắt học trò ra sân, chiến thắng lớn nhất của chàng trai 2K8 không chỉ nằm ở những tấm huy chương. Hơn thế nữa, việc giữ được một cái đầu lạnh để làm chủ quỹ đạo cuộc sống có lẽ mới là thành tích tốt nhất của nam sinh trong chặng nước rút này.