Tinh Hà “Say Hi” tung manh mối mới, netizen nhanh chóng đoán ra 8 "Anh trai"

HHTO - Chương trình Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hé lộ loạt manh mối về 8 nghệ sĩ tiếp theo sẽ góp mặt trong dàn người chơi. Chỉ sau ít giờ đăng tải, nhiều khán giả đã nhanh chóng “soi” ra loạt cái tên quen thuộc được cho là sắp xuất hiện tại chương trình.

Ngay sau khi 4 manh mối từ số 5 đến số 8 được tung ra, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng khoanh vùng được 4 gương mặt: Quang Hùng MasterD, Jsol, Vương Bình và Jaysonlei. Cụ thể, chiếc vé máy bay khởi hành từ Huế đã hướng mọi sự chú ý về Quang Hùng MasterD - người con của vùng đất Cố đô.

Trong khi đó, bản dự báo thời tiết trời mưa ở manh mối số 6 lại khiến dân mạng liên tưởng ngay đến Jsol cùng ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa. Sự xuất hiện của cây dừa và bánh tráng ở manh mối tiếp theo được cho là ẩn ý về Vương Bình khi nam nghệ sĩ quê tại Bến Tre. Cuối cùng, chiếc đồng hồ điểm 4 giờ 24 phút như một lời khẳng định dành cho Jaysonlei, bởi đây chính là ngày sinh 24/4 của nam nghệ sĩ.

Ở bộ 4 manh mối tiếp theo, cộng đồng mạng tiếp tục gọi tên CAPTAIN BOY, Pháp Kiều, CONGB và WEAN. Hình ảnh bàn bida cùng dòng mã morse “thủ khoa” ở hint số 9 khiến nhiều khán giả liên tưởng đến CAPTAIN BOY với danh xưng “thủ khoa” và biệt danh “Cơ Thủ”. Trong khi đó, manh mối số 10 nhanh chóng được fan giải mã thành ngày sinh 20/11/2001 của Pháp Kiều, còn hình ảnh vương miện cũng gợi nhớ đến phong cách cá tính đặc trưng của Pháp Kiều.

Tiếp đó, ký hiệu vô cực ở manh mối số 11 được cho là liên quan đến CONGB bởi biểu tượng này có hình dáng tương đồng với số 8 - con số gắn liền với bản hit Nhớ Em 8 Lần. Cuối cùng, bông hồng ở manh mối cuối khiến nhiều người dự đoán đó là WEAN, gợi liên tưởng đến ca khúc badbye với câu hát quen thuộc: “Hóa ra là anh vừa đi hái hoa. Mà chớ may bàn tay này rỉ máu ra. Có gai, có gai, có cái gai đâm.”

