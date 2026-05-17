"Con trai" Kiều Minh Tuấn xuất hiện tại buổi tuyển diễn viên phim điện ảnh Đất Đỏ

HHTO - Dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức khởi động. Sự xuất hiện của Hạo Khang và Lâm Thanh Mỹ tại buổi thử vai thu hút sự chú ý, cùng định hướng kể chuyện khác biệt hứa hẹn mang đến góc nhìn mới về lịch sử.

Sáng 17/5, dự án điện ảnh Đất Đỏ (tên tiếng Anh: Red Earth) chính thức tổ chức lễ ký kết hợp tác, đánh dấu bước khởi động cho quá trình sản xuất. Trong hai ngày 17/5 và 18/5, vòng thử vai trực tiếp được triển khai, thu hút sự quan tâm với hơn 1.100 hồ sơ đăng ký từ đợt casting trực tuyến.

Ghi nhận tại địa điểm diễn ra buổi thử vai, nhiều ứng viên diện trang phục áo bà ba và quàng khăn rằn nhằm tái hiện tinh thần bối cảnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hạo Khang (diễn viên từng đóng vai con trai của Kiều Minh Tuấn) và Lâm Thanh Mỹ đã tạo điểm nhấn cho buổi casting.

Hạo Khang gây ấn tượng khi vào vai con trai Kiều Minh Tuấn trong phim Con Kể Ba Nghe.

Việc những gương mặt trẻ có kinh nghiệm diễn xuất tham gia thử vai phần nào cho thấy mức độ cạnh tranh của vòng casting, đồng thời tạo cơ sở để khán giả kỳ vọng vào dàn nhân vật được đảm nhận bởi các diễn viên thực lực.

Về nội dung, Đất Đỏ hướng đến việc phác họa chân dung một thiếu nữ 13 tuổi với nét tính cách bướng bỉnh và tinh thần yêu đời. Mạch phim sẽ đi sâu vào các hoạt động của đội công an xung phong Đất Đỏ, qua đó khắc họa những người trẻ chọn cách đứng lên để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

Chia sẻ về định hướng kịch bản, đại diện nhà sản xuất nhận định thách thức lớn nhất của ê-kíp là thực hiện một tác phẩm mà phần đông công chúng đều đã biết trước kết cục. Trải qua nhiều lần điều chỉnh, đội ngũ sáng tạo quyết định áp dụng một phương thức kể chuyện mới, gia tăng yếu tố giải trí để tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả.

Phim Đất Đỏ sẽ thiên về hành động, đây cũng là điểm mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Thị trường điện ảnh Việt Nam thời gian qua đã ghi nhận thành công từ các dự án lấy bối cảnh thời chiến như Địa Đạo hay Mưa Đỏ. Đứng trước bối cảnh này, đại diện dự án cho biết Đất Đỏ sẽ không khai thác yếu tố chiến tranh một cách trực diện. Thay vì tái hiện chiến tranh theo hướng trực diện, kịch bản tập trung theo hành trình của một nữ anh hùng trẻ tuổi. Theo kế hoạch, bộ phim dự kiến ra mắt vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của Liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952 - 2027).