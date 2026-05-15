Tinh Hà “Say Hi” hé lộ gì qua poster đầu tiên, đội hình vượt xa 30 nghệ sĩ?

Mới đây, Tinh Hà “Say Hi” chính thức lộ diện và ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Sau thành công của Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai “Say Hi” 2025 và Em Xinh “Say Hi”, dự án mới nhất thuộc “Vũ trụ Say Hi” tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên khi hé lộ concept ngân hà cùng tham vọng mở rộng quy mô chưa từng có.

Những hình ảnh úp mở đầu tiên của chương trình vào đêm 14/5.

Thông tin đầu tiên cho biết Tinh Hà “Say Hi” sẽ chính thức lên sóng vào tháng 7/2026 với thông điệp “Tinh tú gặp gỡ - lấp lánh cả thiên hà”. Cùng concept mang màu sắc galaxy huyền ảo và đậm chất tương lai, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến một mùa Hè bùng nổ, mãn nhãn cả về âm nhạc lẫn sân khấu.

Tinh Hà "Say Hi" hứa hẹn mang concept mãn nhãn về phần "nhìn".

Khác với format thường thấy ở các show thực tế âm nhạc như đối đầu hay sống còn, Tinh Hà “Say Hi” chọn lối đi riêng khi hứa hẹn mang đến một không gian nơi các nghệ sĩ cộng hưởng để cùng tạo nên một “dải ngân hà” nghệ thuật đầy màu sắc. Theo phía nhà sản xuất, chương trình sẽ tập trung khai thác khả năng biến hóa, thích nghi cùng tinh thần sáng tạo của nghệ sĩ, thay vì chỉ đơn thuần tôn vinh hào quang sẵn có.

Nếu ánh hào quang là điều các nghệ sĩ đã có, thì câu hỏi mà Tinh Hà “Say Hi” đặt ra là: Điều gì sẽ khiến những ngôi sao ấy trở nên rực rỡ hơn nữa?

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những thông tin "rò rỉ" liên quan tới Tinh Hà “Say Hi” trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng còn chia sẻ danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên đến hiện tại, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về dàn cast.

Một số thông tin về dàn cast của Tinh Hà "Say Hi" lan truyền trên mạng. Nguồn: Threads.

Những Anh trai trong Best5 của 2 mùa như RHYDER, Quang Hùng Master D, HIEUTHUHAI, buitruonglinh... được kỳ vọng trở lại.

So với các mùa trước, thời điểm này năm nay có vẻ kín tiếng hơn hẳn. Nếu trước đây từng xuất hiện những “cao nhân” camp sẵn bên ngoài phim trường để canh từng xe nghệ sĩ ra vào rồi nhanh chóng hé lộ line-up chương trình, thì hiện tại thông tin về Tinh Hà “Say Hi” vẫn gần như được giữ kín. Chính việc càng sát thời điểm ghi hình nhưng danh sách nghệ sĩ vẫn chưa lộ diện lại càng khiến cộng đồng mạng thêm tò mò và bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả cho rằng độ bảo mật năm nay đang được đẩy lên cao hơn hẳn so với các mùa trước, khiến mọi dự đoán về line-up đều chỉ dừng ở mức tin đồn.

Sự "kín cổng cao tường" của nhà sản xuất năm nay càng làm chương trình thêm phần thú vị.

Đặc biệt, thông tin hiếm hoi được khán giả cho rằng có cơ sở nhất hiện tại chính là quy mô dàn cast của Tinh Hà “Say Hi”. Nếu các mùa trước duy trì con số khoảng 30 nghệ sĩ, thì lần này fanpage chương trình liên tục “úp mở” về một đội hình đông đảo hơn đáng kể. Dòng caption “Và 30 có lẽ không phải đáp án cuối cùng” làm bùng lên đồn đoán về một mùa quy tụ số lượng nghệ sĩ lớn nhất từ trước đến nay.

Nhiều người cho rằng nếu chương trình thực sự vượt mốc 30 nghệ sĩ, đây có thể sẽ là mùa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của “Vũ trụ Say Hi”.

Không ít khán giả nhận xét Tinh Hà “Say Hi” đang cho thấy tham vọng nâng cấp mạnh về quy mô sân khấu lẫn trải nghiệm thị giác, tiếp tục nối dài công thức thành công từng giúp “Vũ trụ Say Hi” tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên thị trường giải trí Việt.