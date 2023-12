Tinh Quang Đại Thưởng 2023: Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi bùng nổ "phản ứng hoá học", Dương Tử gây thất vọng

HHT - "Tinh Quang Đại Thưởng" là đêm hội lớn nhất năm của đài Tencent. Các ngôi sao vừa xuất hiện cá nhân vừa đi cùng đoàn phim là tác phẩm do Tencent đầu tư, sản xuất. Cùng sánh đôi trên thảm đỏ, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ trở thành cái tên leo thẳng lên bảng Hot Search của Weibo vì quá đẹp đôi. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba được ví như thiên nga trắng.

Tinh Quang Đại Thưởng 2023 diễn ra vào ngày 17/12 quy tụ "một nửa C-Biz" với hàng loạt những cái tên đình đám. Thảm đỏ của sự kiện cũng trở thành "điểm nóng", nơi các ngôi sao cùng đọ sắc, cũng là lúc Cnet "săm soi" ai là người bước ra khỏi ống kính của phòng làm việc vẫn giữ được nhan sắc kiều diễm.

Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ cùng nhau xuất hiện, đại diện cho đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân. Thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay chia là 2 hướng tiến vào là E (Extrovert - hướng ngoại) và I (Introvert - hướng nội). Ban đầu, Điền Hi Vi định đi hướng I nhưng Vương Hạc Đệ đã kéo tay cô lại để cùng đi theo đường E. Cả hai tươi cười, thoải mái tạo dáng tinh nghịch tại khu thảm đỏ. Đẹp cả đôi lại "bắn chemistry" tự nhiên, tung tóe, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi lập tức trở thành cái tên hot rần rần trên bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo, leo thẳng lên hạng 1 (thời điểm lượng truy cập cao nhất).

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng dàn diễn viên của Thần Ẩn cùng đi thảm đỏ. An Vũ đơn giản, điển trai với suit đen. Triệu Lộ Tư cũng khá xinh xắn và nổi bật với chiếc váy cúp ngực có họa tiết cầu kỳ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chiếc đầm này hơi nuốt dáng của cô, lối trang điểm cũng làm Lộ Tư trông "hơi dừ".

Hứa Khải và Cảnh Điềm đại diện cho đoàn phim Lạc Du Nguyên đi thảm đỏ. Cả hai gây bão với khoảnh khắc tay nắm tay không rời. Cùng diện trang phục trắng, Hứa Khải và Cảnh Điềm như hóa thành hoàng tử, công chúa tuyết tại Tinh Quang Đại Thưởng 2023.

Dương Tử đi thảm đỏ cùng với dàn diễn viên của Trường Tương Tư. Cô diện thiết kế Haute Couture Xuân Hè 2023 của Rahul Mishran. Diện mạo của cô gây tranh cãi nhỏ vì khả năng "cân đồ" không đẹp như ảnh do phòng làm việc chia sẻ. Chiếc váy không làm tôn được bờ vai hay vòng eo của Dương Tử như bộ ảnh được tung ra. Có ý kiến cho rằng cô trông kém sắc hơn cả nữ phụ của phim - Đại Lộ Oa, người đứng bên cạnh.

Phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba quyết giấu ảnh tạo hình tới lúc mỹ nhân Tân Cương đi thảm đỏ mới chịu tung ra. Hình ảnh của phòng làm việc hay trực tiếp chưa qua chỉnh sửa tại thảm đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba không khiến dân mạng thất vọng. Cô vừa xuất hiện đã khiến Weibo "náo loạn" với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm như công chúa thiên nga trắng. Nữ diễn viên diện thiết kế thuộc bộ sưu tập may đo cao cấp Haute Couture Thu Đông 2023 của thương hiệu Julien Fournié.

Vương Nhất Bác đi thảm đỏ với trang phục nằm trong bộ sưu tập Hè 2024 của Celine. Anh gần như để mặt mộc xuất hiện, nhận được lời khen vì vẻ phong trần, lãng tử.

Sau thảm đỏ, khán giả cũng ngóng đợi màn thay xiêm y của các ngôi sao khi phần trao giải của Tinh Quang Đại Thưởng 2023 chính thức diễn ra.