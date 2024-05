Song Da Eun - nữ diễn viên vướng tin đồn hẹn hò Jimin BTS là ai?

HHT - Sau khi lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò Jimin (BTS), Song Da Eun lại lần nữa khiến cư dân mạng khó hiểu với nhiều bài đăng gây liên tưởng đến nam idol. Các thông tin xoay quanh nữ diễn viên này lại lần nữa được "săn lùng" bao gồm các tai tiếng trong quá khứ.

Song Da Eun sinh ngày 14/6/1991. Năm 2016, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong phim điện ảnh đình đám The Handmaiden. Da Eun sau đó tiếp tục đóng vai phụ trong một số tác phẩm như More Than Friends, Once Again, Be Melodramatic, Hold My Hand...

Trong Heart Signal 2, Song Da Eun nhận được sự quý mến của khán giả và đã thành đôi cùng Jung Jae Ho. Cả hai cũng phát triển mối quan hệ và trở thành một cặp đôi ngoài đời thật, song hai người đã chia tay ít lâu sau đó.

Năm 2019, khi đang trên đà đi lên của sự nghiệp, Song Da Eun bất ngờ bị "điểm tên" giữa vụ bê bối chấn động Burning Sun và bị tố tham gia kinh doanh phi pháp. Nữ diễn viên phủ nhận tin đồn này, khẳng định mình có làm việc ở một hộp đêm của Seungri (BIGBANG) nhưng không hề liên quan tới Burning Sun. Sau ồn ào này, sự nghiệp của Song Da Eun không có nhiều khởi sắc. Thời gian sau, cô vướng vào tin đồn hẹn hò thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS - Jimin. Kể từ năm 2023, tin đồn hẹn hò giữa Jimin - Song Da Eun đã râm ran trên các mạng xã hội.

Đáp trả tin đồn ngày càng lan rộng, tháng 10/2023, Song Da Eun đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng cô không hẹn hò với nam idol vì biết "các fandom đáng sợ đến thế nào".

Gần đây, các hint hẹn hò giữa cả hai lại lần nữa nổ ra khiến cộng đồng ARMY (fan BTS) "sục sôi" sau khi Song Da Eun đăng tải nhiều Story, bài đăng gợi nhắc đến giọng ca Like Crazy. Người hâm mộ cho rằng Song Da Eun từng "chối đây đẩy" nhưng giờ lại cố ý lập lờ.

Hiện công ty chủ quản của Jimin là BigHit Music chưa lên tiếng về vấn đề này, còn nam idol đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự kể từ tháng 12 năm ngoái.