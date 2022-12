Tò mò “Alchemy of Souls” phần 2: Nhân vật chính không mất mạng, nhưng mất trí nhớ?

HHT - Phần 2 của phim cổ trang Hàn Quốc ăn khách “Alchemy of Souls” (Hoàn Hồn) đã sẵn sàng lên sóng. Sau thảm kịch xảy ra ở cuối phần 1, các nhân vật chính đã may mắn không mất mạng, nhưng dường như họ đã bị mất… trí nhớ.

Lên sóng vào mùa Hè 2022, Hoàn Hồn (Alchemy of Souls) đã thu hút đông đảo người xem bởi nội dung mới lạ. Bộ phim được chắp bút bởi bộ đôi biên kịch chị em nhà Hong nổi tiếng, những người đã làm nên thành công cho Hoa Du Ký, Hotel Del Luna...

Nội dung Hoàn Hồn kể về một đất nước giả tưởng Daeho, nơi đó có những pháp sư có khả năng sử dụng phép thuật. Cuộc sống của mọi người ở đó bị đảo lộn bởi thuật hoàn hồn - thuật chuyển linh hồn từ cơ thể này sang cơ thể khác.

Mặc dù hấp dẫn, nhưng kết thúc của phần 1 Hoàn Hồn đã khiến đa số khán giả theo dõi bộ phim bị sốc. Bởi trước khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào, khi các cặp đôi chuẩn bị cho đám cưới, thì biên kịch “quay xe” cho bi kịch ập đến. Nhiều netizen phải ca thán: “Biết thế chỉ xem đến tập 19 rồi dừng luôn cho rồi!”

Tập 20 - tập cuối của Hoàn Hồn phần 1 - kết thúc bằng việc Mu Deok (Jung So Min) bị điều khiển bởi chuông hoàn hồn. Tâm trí cô mất kiểm soát nên đã tự tay đâm chết người yêu Jang Uk (Lee Jae Wook). Hối hận và đau khổ, cô nhảy xuống hồ trầm mình, nơi còn được gọi là mồ chôn của người hoàn hồn. Sau khi khóc thương Jang Uk, người thân và bạn bè anh đem xác anh hỏa táng.

Không chỉ có cặp đôi chính bi kịch, các cặp đôi phụ như “cặp đôi nhí nhố” Park Dang Gu (Yoo In Soo) và Jin Cho Yeon (Arin) hay “cặp đôi trung niên” Tổng soái và Đạo trưởng Kim đang chuẩn bị “về chung một nhà” cũng chưa có được kết thúc hạnh phúc viên mãn. Riêng Seo Yul (Hwang Minhyun) lúc này bị thương, đã trở về quê nhà.

Chính vì thế, phần 2 của Hoàn Hồn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết khiến các fan không khỏi ngóng đợi. Qua trailer đã hé lộ, có thể thấy sang phần 2, các nhân vật đều thay đổi - không chỉ về diện mạo mà còn về tính cách. Được biết, đã ba năm trôi qua kể từ lúc các sự kiện ở cuối phần 1 xảy ra.

Như nhiều người xem đã biết, nữ diễn viên chính của Hoàn Hồn phần 2 đã được thay đổi. Ở phần 1, vai diễn nữ sát thủ Naksu ban đầu do Go Yoon Jung đảm nhận, nhưng rất nhanh vai diễn đã chuyển sang cho Jung So Min, bởi nhân vật Naksu đã chuyển hồn sang cơ thể khác. Sang phần 2, đến lượt Jung So Min “hết vai”, Goo Yoon Jung trở lại làm nữ chính xuyên suốt, điều đó đồng nghĩa với việc linh hồn Naksu đã trở lại thân xác cũ.

Ở phần 1, nam chính Jang Uk bị xem là kẻ vô dụng bởi không có khả năng sử dụng phép thuật. Chính vì thế, Jang Uk mới “bái sư” Naksu (trong thân phận Mu Deok) để cô khai mở và dạy phép thuật cho anh. Sang phần 2, qua những gì đã thể hiện ở trailer, Jang Uk không những biết sử dụng phép thuật mà còn trở thành một cao thủ.

Điều đáng chú ý là sang phần 2, Naksu không mất mạng, nhưng dường như cô đã mất trí nhớ. Còn Jang Uk, dù tái sinh từ đống tro tàn và trở nên mạnh hơn, nhưng việc mất đi người mình yêu khiến anh cứ đắm chìm trong nỗi u sầu. Jang Uk trở nên trầm tính, luôn mang theo bên mình thanh kiếm của người tình (mà anh tưởng là) đã chết. Anh cũng giữ cả viên ngọc âm dương màu đỏ - thứ kết nối anh với trái tim Naksu - dù những người xung quanh đã nhiều lần khuyên anh hãy buông bỏ.

Nhiều chi tiết cho thấy khả năng cao Hoàn Hồn phần 2 là hành trình “yêu lại từ đầu” của Jang Uk và Naksu. Cả hai gặp nhau trong hình dáng mới, ký ức mới, nhưng viên ngọc âm dương vẫn kết nối trái tim của họ. Đồng thời, Seo Yul cũng có cuộc hội ngộ với Naksu - mối tình đầu của anh. Điều này đặt ra câu hỏi rằng Seo Yul có một lần nữa tìm lại tình yêu mà anh đã một lần lỡ mất?

Không chỉ có các nhân vật chính, các cặp đôi phụ của Hoàn Hồn cũng có nhiều thay đổi và câu chuyện riêng của họ cũng rất gây tò mò. Dường như sau biến cố mất cha ngay ngày kết hôn, Jin Cho Yeon không còn là cô gái đầy sức sống như mùa Xuân ngày trước. Chàng trai luôn tươi vui như mùa Hè Park Dang Gu cũng trở nên trầm mặc hơn.

Liệu các nhân vật có vượt qua được những mất mát quá khứ, một lần nữa tìm thấy nhau và viết nên kết thúc hạnh phúc? Câu trả lời sẽ có ở Hoàn Hồn phần 2, phát sóng tập đầu tiên vào 10/12/2022 trên Netflix.