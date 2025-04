"Tổ viral độ": HIEUTHUHAI, HURRYKNG đi ăn đám cưới cũng gây xôn xao mạng xã hội

HHT - Dù bận rộn, HIEUTHUHAI vẫn thường xuyên dự đám cưới bạn bè, đồng nghiệp và tạo nên loạt khoảnh khắc "gây bão" cộng đồng mạng.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh HIEUTHUHAI tham dự đám cưới anh trai trong trang phục đơn giản với áo polo trắng, quần tây đen. Bên cạnh HIEUTHUHAI còn có những người anh em thân thiết trong tổ đội GERDNANG như HURRYKNG, Kewtiie,... Netizen không khỏi thích thú trước khoảnh khắc "đu idol quốc nội" và visual "ngời ngời" của dàn rapper qua ống kính camera thường.

Đặc biệt, HIEUTHUHAI còn đại diện gia đình phát biểu lời chúc mừng đến anh trai. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral khi cư dân mạng phát hiện HIEUTHUHAI "sao y bản chính" từ bố mình.

Đây không phải lần đầu tiên HIEUTHUHAI gây chú ý khi đi ăn cưới. Trước đó, nam rapper từng "gây sốt" khi tham dự lễ cưới của người bạn học thân thiết, được gọi vui là "HIEUTHUNHAT". Đây là người bạn "trong truyền thuyết" mà HIEUTHUHAI hay nhắc đến mỗi khi có ai hỏi về rapname của mình.

Chủ nhân hit Nước Mắt Cá Sấu từng kể vui trong King Of Rap lẫn tại Anh Trai "Say Hi" rằng lí do tên mình chỉ là "thứ hai" bởi vì ngày xưa trong lớp có một bạn Hiếu khác học giỏi hơn mình và luôn xếp hạng nhất.

Tại đám cưới của người bạn năm xưa, HIEUTHUHAI vẫn giữ thói quen tinh tế: Chọn ngồi bàn cuối, hạn chế di chuyển để không làm ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc.