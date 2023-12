Tóc Tiên "flex" hành trình xin chữ ký của thần tượng Maroon 5 tại Phú Quốc

HHT - Khoảnh khắc "hiện nguyên hình là một fangirl" của Tóc Tiên khi đứng bẽn lẽn xin chữ kí idol Maroon 5 đang được dân tình chia sẻ rầm rộ vì quá dễ thương.

Tóc Tiên nhận về nhiều lượt "thả tim" của khán giả khi chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video ghi lại hành trình "đu idol" của mình. Vốn là một fan cứng của nhóm Maroon 5, cô nàng đã tranh thủ dịp biểu diễn cùng một sự kiện với thần tượng để thỏa mãn "tấm lòng fan girl" của mình.

Sau khi cháy hết mình trên sân khấu, Tóc Tiên đã nán lại ở hậu trường để đợi nhóm Maroon 5 đi qua. Giọng ca 906090 đã lấy hết can đảm để hỏi xin chữ kí Adam Levine và không nén được niềm vui khi cầm quà của thần tượng trên tay. Không chỉ vậy, thủ lĩnh Maroon 5 còn dành lời khen cho phần biểu diễn của Tóc Tiên khiến cô nàng "mém xỉu" vì quá vui sướng.

Sau đó, Tóc Tiên không quên ngồi lại ở khán đài và quẩy hết mình cùng loạt hit của thần tượng như: She Will Be Loved, Payphone, Moves Like Jagger... Dưới phần bình luận, khán giả đồng loạt xin bà xã Touliver "vía đu idol thành công" cũng như dành lời khen cho đêm diễn chất lượng của cô nàng: "Idol rồi cũng đi đu idol thôi", "Cổ vui mà cổ nhảy cao cả mét luôn", "Fan girl này chất quá rồi", "Đêm qua chị đỉnh lắm chị ơi"...

Tóc Tiên và dàn sao Việt đình đám như Justatee, Phương Ly, Double 2T... vừa hội tại một đêm nhạc ở Phú Quốc. Đây được cho là lí do khiến cô nàng phải vắng mặt tại Chung kết The Masked Singer Vietnam 2023. Giọng ca Like This Like That chiêu đãi khán giả bằng phần biểu diễn vừa đã tai vừa đã mắt. Cô nàng gây ấn tượng bởi màn "chuyển màu" cực mượt từ hát nhảy trên nền nhạc Rock sang trải lòng trên nền Ballad nhẹ nhàng, da diết.