Tóc Tiên hội ngộ Mingyu SEVENTEEN, fan phát hiện "mối duyên" từ 7 năm trước

HHT - Sau bức ảnh "ôm eo" Lisa BLACKPINK gây "bão mạng", Tóc Tiên tiếp tục khiến netizen xuýt xoa trước hình ảnh sánh vai bên Mingyu SEVENTEEN.

Vừa qua, Tóc Tiên là sao Việt duy nhất tham dự sự kiện thời trang quốc tế của thương hiệu trang sức cao cấp do Lisa BLACKPINK làm Đại sứ toàn cầu.

Không chỉ nhận về nhiều lời khen bởi vẻ đẹp sắc sảo, Tóc Tiên còn “gây bão" mạng xã hội khi sánh vai cùng dàn sao đình đám như: Lisa BLACKPINK, Lee Jong Suk, Mingyu SEVENTEEN, Yamashita Tomohisa, Mile PhakPhum, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach...

Bức ảnh Tóc Tiên sánh vai cùng Lee Jong Suk và Mingyu SEVENTEEN nhận được sự quan tâm lớn. Rất nhiều netizen xuýt xoa trước visual "10 điểm không nhưng" của đại diện Việt Nam lẫn các nam thần xứ Kim chi.

Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: “Khi Tiên chụp ảnh cùng Mingyu (SEVENTEEN), bạn ấy còn hỏi lại mình là: Oh, do you know me? (tạm dịch: Bạn có biết tôi sao). Và Tiên đã trả lời là ‘Việt Nam rất yêu mến bạn'”.

Sau khi câu chuyện của Tóc Tiên và Mingyu SEVENTEEN được chia sẻ rộng rãi, nhiều "fan cứng" K-Pop nhanh chóng nhận ra, cả hai đã từng gặp gỡ, chụp hình chung tại lễ trao giải MAMA 2017.

Thời điểm đó, Tóc Tiên đảm nhận phần trình diễn mở màn cho lễ trao giải, đồng thời "ẵm" về giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc - Việt Nam. Cũng vì thế, người hâm mộ được dịp trêu chọc nam thần nhà SEVENTEEN vì sau 7 năm gặp lại, Mingyu ngây ngô hỏi đàn chị: Do you know me? (tạm dịch: Bạn có biết tôi không). Nhiều fan nhanh chóng "trôn" thần tượng: "Gặp nhau từ MAMA 2017 ở Việt Nam rồi và còn chụp ảnh chung với cả nhóm mà ông cún con Mingyu còn hỏi người ta có biết mình là ai không?", "Chụp chung hồi 2017 mà giờ ổng còn hỏi Do you know me? nữa chứ, cưng thật sự"...