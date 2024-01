Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter: Phiên bản “chất lượng thấp” của Mùa Hè Thiên Đường

HHT - Bộ phim “Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter” trên Netflix là một câu chuyện tình rắc rối của một cô gái mắc kẹt giữa hai anh em trai. Thật dễ liên tưởng đến “Mùa Hè Thiên Đường” của Jenny Han, nhưng là một phiên bản “chất lượng thấp” hơn rất nhiều.

Bộ phim Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter (My Life with The Walter Boys) là một series tuổi teen, với phần cốt truyện dễ liên tưởng đến Mùa Hè Thiên Đường của Jenny Han.

Nhân vật chính của Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter là cô bé Jackie (Nikki Rodriguez) chỉ còn lại một mình. Sau một tai nạn thương tâm, Jackie mất cả gia đình gồm bố mẹ và chị gái. Biến cố buộc Jackie rời khỏi ngôi trường tư thục ưu tú ở New York, đến một thị trấn nhỏ ở Colorado, sống cùng gia đình Walter đông đúc của cô Katherine - bạn thân của mẹ. Ngoại trừ vợ chồng cô Katherine, căn nhà của gia đình Walter còn có 7 cậu con trai và 1 cô con gái ruột của cô chú cùng 2 người cháu trai.

Tại nhà Walter, Jackie gặp Alex (Ashby Gentry) - một “trai tốt” thích đọc sách và cậu đang say mê Đoàn Hộ Nhẫn. Cole (Noah LaLonde) là anh trai của Alex - một “trai hư cổ điển”, nổi loạn bởi những tổn thương không biết tỏ cùng ai. Cả hai anh em cùng thích Jackie và do đó giữa hai anh em xảy ra một cuộc tranh giành tình cảm.

Kịch tính trọng tâm của Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter xảy ra quanh “tam giác tình yêu” này. Điều này dễ liên tưởng đến Mùa Hè Thiên Đường - cũng là câu chuyện về hai anh em một nhà cùng tranh giành tình cảm của một cô gái. Nhưng Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter bị đánh giá là một phiên bản “chất lượng thấp” hơn rất nhiều.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ali Novak, cuốn sách này được xuất bản vào năm 2014 và tác giả khi viết chỉ mới 15 tuổi. Đây được coi là lý do cho việc câu chuyện diễn ra dễ đoán, các nhân vật không có tâm lý phát triển hay được đào sâu suốt 10 tập phim. Nhân vật nữ chính Jackie trước và sau nỗi đau gia đình không có quá nhiều khác biệt, như thể biến cố lớn chỉ được dùng để làm “đòn bẩy” đưa Jackie đến nhà Walter chứ không phải để khiến cô thay đổi và trưởng thành từ sâu thẳm bên trong.

Như đã giới thiệu từ đầu, nhà Walter đông đúc các cậu con trai và mỗi người có một đặc trưng riêng: Danny là một diễn viên hài đầy tham vọng, Nathan nhạc sĩ, Jordan là một nhà làm phim… Tuy nhiên, những “danh tính” này được đính lên mỗi nhân vật và được giữ nguyên xuyên suốt Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter. Họ không có cơ hội nào để bộc lộ thêm những khía cạnh khác hay trở nên phong phú hơn, phát triển hơn.

Không có gì không ổn với một cốt truyện trọng tâm là hai anh em một nhà cùng thích một cô gái. Mùa Hè Thiên Đường của Jenny Han đã thành công. Các vấn đề như rắc rối gia đình, ganh đua giữa các cô gái trong trường học, tình cảm đồng tính… cũng là chủ đề thường được nhắc đến trong phim teen, ngày nay có Never Have I Ever hay Heartstopper, thời trước nữa thì có Gossip Girl. Nhưng so với những bộ phim trên, Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter thật sự kém hấp dẫn hơn rất nhiều.

Các nhân vật phụ đã mờ nhạt, các nhân vật chính cũng không có bản sắc riêng. Họ có những tính cách và vai trò rất “đóng hộp”. Như lần đầu tiên Jackie gặp Cole, thay vì giới thiệu bản thân như tất cả mọi người, Cole nhếch mép cười khi đang phơi nắng bên hồ bơi và nói rằng Jackie sẽ tự tìm ra anh ấy là ai. Cole cư xử khá thô lỗ với Jackie với lý do cô “sẽ phải học cách chấp nhận một chút thô bạo và lộn xộn” để hòa nhập với Colorado.

Câu chuyện muốn xây dựng Cole Walter là một cậu trai ngỗ nghịch nhưng có trái tim vàng được che giấu, nhưng ranh giới này quá mỏng manh, nên cuối cùng hầu hết người xem thấy Cole cư xử như một tên kiêu ngạo, hư hỏng. Còn Alex Walter, chẳng may là cũng không khá hơn, sự ngọt ngào và tinh tế của Alex lại ngấp nghé ở khía cạnh tủi thân độc hại.

Nhiều người xem phản hồi rằng thời đại đã thay đổi và hình mẫu nhân vật như Cole hay Alex đã không còn phù hợp: “Không phải tất cả các cô gái đều thích trai hư kiểu Cole đâu”, “Sao phim ảnh cứ gắn trai tốt với hình ảnh nhàm chán, nhạt nhẽo vậy?”...

Tình cảm của Jackie dành cho Cole và Alex lên xuống theo tình huống, tùy thuộc vào việc kịch bản sắp xếp lúc ấy cô đang có nhiều tương tác với ai hơn, chứ không phụ thuộc vào mong muốn và sự đấu tranh của chính Jackie. Vì thế, cuối cùng, dù Jackie chọn ai giữa hai anh em nhà Walter, người xem đều không thấy đủ yếu tố để thuyết phục và tin vào cảm xúc đó.

Trọn bộ 10 tập phim Tôi và Các Cậu Bé Nhà Walter đã có mặt trên Netflix.