Mùa Hè Thiên Đường: Có gì đặc biệt ở ngôn tình "chị em bạn dì" với "To All The Boys" đình đám?

HHT - Năm 2018, Netflix đã gặt hái thành công vang dội khi chuyển thể "To All the Boys I’ve Loved Before" (Những Chàng Trai Năm Ấy) của nhà văn Jenny Han lên màn ảnh nhỏ. Cũng vì vậy, người hâm mộ chưa lúc nào thôi mong ngóng những tác phẩm chuyển thể tiếp theo của “nữ hoàng chick-lit”, đặc biệt là phiên bản live-action của siêu phẩm "The Summer I Turned Pretty" (Mùa Hè Thiên Đường).

Một chuyện tình mùa hạ đẹp tinh khôi Dự án mới nhất của nhà đài Prime Video là câu chuyện về một mùa hè khó quên của Isabel "Belly" Conklin, mùa hè mà cô bỗng trở nên thật xinh đẹp. Suốt cuộc đời mình, Belly cùng mẹ Laurel và người anh trai Steven đã luôn tận hưởng kỳ nghỉ hè ở ngôi nhà bên bờ biển của gia đình Susannah Fisher - bạn thân của Laurel. Và năm nay, họ lại cùng nhau đón một mùa hè thật vui vẻ và hạnh phúc với sóng biển dập dìu cùng những tán cây xanh mướt của hòn đảo Cousins. Nhưng kỳ nghỉ hè năm nay hình như có điều gì đó thay đổi? Belly đã lên 16 tuổi, tháo bỏ niềng răng, bắt đầu sử dụng kính áp tròng và có những mối bận tâm đặc biệt tới thời trang cũng như các cậu bạn khác giới. Đứng trước một phiên bản Isabel đầy khác lạ này, anh em nhà Fisher không còn có thể coi Belly là cô nhóc lém lỉnh mình vẫn đùa giỡn như ngày trước nữa, mà giờ đây là một cô gái đầy sức hút. Chính từ đây, Belly đã vướng vào câu chuyện tình tay ba phức tạp với hai người con trai của Susannah, đó là anh chàng lạnh lùng, bí ẩn Conrad (Christopher Briney đóng) - người Isabel đã trao trọn trái tim từ rất lâu, và cậu bạn Jeremiah (Gavin Casalegno đóng) thân thiện, tự tin, luôn thầm thương trộm nhớ cô. Một kịch bản thành công "cộp mác" Jenny Han The Summer I Turned Pretty đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ giới chuyên môn và cộng đồng mạng với số điểm lên tới 7.7/10 trên chuyên trang IMDb cùng con số 90% "cà chua tươi" từ Rotten Tomatoes. Do được thừa hưởng từ thành công của bộ truyện gốc nên kịch bản không có quá nhiều lỗ hổng trong nội dung, và cũng được đội ngũ phát triển tinh chỉnh lại ít nhiều để một câu chuyện ra mắt 13 năm trước có thể phù hợp với khán giả hiện đại. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất so với tiểu thuyết là việc series bổ sung chi tiết Debutante Ball - Lễ Trưởng Thành mà Isabel tham gia. Có thể nói, việc thêm thắt yếu tố này là hoàn toàn đúng đắn, bởi buổi lễ đã thực sự trở thành cao trào của câu chuyện. Nó giúp nhân vật Belly kết nối được với Nicole cũng như các cô gái khác, giúp Cameron nhanh chóng nhận ra nơi trái tim nữ chính thuộc về, và là chiếc mỏ neo giữ chân khán giả tới tập cuối cùng khi đặt ra hàng loạt câu hỏi: Ai sẽ là người đi cùng Belly tới lễ trưởng thành? Cô ấy sẽ trông lộng lẫy ra sao trong ngày quan trọng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nicole phát hiện Belly luôn phải lòng bạn trai của mình?... Tuy nhiên, công bằng mà nói, khác với số điểm trong mơ mà The Summer I Turned Pretty nhận được trên các chuyên trang đánh giá, nội dung của tác phẩm này chưa thực sự quá nổi bật, nếu không muốn nói là tương đối dễ đoán với tình yêu tay ba quen thuộc của một cô gái mới lớn bốc đồng, một chàng trai lạnh lùng, trầm tính và một cậu chàng ưa nhìn, quảng giao. Ngoài ra, dù bám khá sát nguyên tác nhưng kịch bản cũng như nhịp phim có phần gấp gáp hơn bộ truyện gốc, dẫn đến các phân đoạn cao trào, kịch tính không được đẩy lên tới đỉnh điểm, khiến câu chuyện trở nên lưng chừng, thiếu hấp dẫn đi đáng kể. Chính điều này cũng khiến các nhân vật trong tác phẩm, trừ Belly, trở nên khá mờ nhạt, chưa khai thác được tới độ sâu cần có, đặc biệt là tuyến truyện về các chàng trai. Nhưng mới đây, Prime Video đã chính thức bật đèn xanh cho phần hai lên sóng nên rất có thể điều này sẽ được phân tích kỹ hơn trong mùa tới. Những thước phim gói trọn cả mùa hạ vào trong mắt Không thể phủ nhận rằng bối cảnh trong phim rất ấn tượng. Qua đôi mắt đầy nghệ thuật của nữ đạo diễn Erica Dunton, thị trấn Cousins (dù không có thật) hiện lên đầy xinh đẹp với bãi biển mộng mơ, bầu trời mùa hạ cao rộng và những hàng cây xanh mướt mắt. Những góc quay toàn và trung cảnh được tận dụng triệt nhằm khoe trọn cảnh sắc đầy ấn tượng của xứ sở cờ hoa. Và bạn có thể sẽ thấy mình thèm một chút "Vitamin Sea" sau khi xem loạt phim này đấy! Nếu điểm sáng của bộ phim là bối cảnh nịnh mắt, chỉn chu thì phần nghe của tác phẩm này lại là một điểm trừ khá đáng tiếc. Có thể ví phần nhạc phim là một playlist Spotify của Gen Z chính hiệu, bởi nó gồm toàn những bài hát đình đám nhất trong 2 năm trở lại đây với hàng loạt cái tên quen thuộc góp giọng như: Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Blackpink, Ariana Grande,... Dù rất bắt tai và cũng được đội ngũ hậu kỳ lồng ghép vào đúng bối cảnh nhằm “thay lời muốn nói” cho nhân vật, song các bài hát lại không có nhiều sự kết nối với nhau, tạo cảm giác rời rạc, từ đó khiến tổng thể bộ phim bị “đứt gãy”. Hơn thế nữa, phần nhạc có lời được sử dụng với mật độ khá dày đặc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới trải nghiệm xem phim của khán giả. Dàn cast tân binh ổn định Tương tự To All the Boys I've Loved Before, Mùa Hè Thiên Đường sở hữu một dàn diễn viên mới toanh, trẻ trung và đầy triển vọng. Nhìn chung, mặt diễn xuất của tác phẩm này dừng lại ở mức ổn, tương tác giữa các nhân vật khá tốt. Cô nàng 20 tuổi Lola Tung đã có màn ra mắt khá thành công trong bộ phim lần này, dù vẫn còn tương đối non tay trong việc biểu đạt cảm xúc hay những xung đột nội tâm, nhưng lối diễn tự nhiên của cô nàng đã khắc phục được phần nào khuyết điểm kể trên. Điểm thu hút nhất của phim gọi tên ngôi sao Gavin Casalegno. Với đôi mắt xanh đầy mê hoặc cùng phần thể hiện tròn vai, anh đã thực sự mang chàng trai Jeremy từ trang giấy bước ra ngoài đời thực. Đối lập với người em thân thiện của mình, Conrad của Christopher Briney tuy cũng mang sức hút đặc biệt với ánh mắt biết nói đầy thâm trầm, song lại không được khai thác đủ sâu nên tương đối mờ nhạt và nhàm chán. Tóm lại, The Summer I Turned Pretty là một bộ phim dừng ở mức ổn, nhưng vẫn đáng để bạn bỏ thời gian thưởng thức để làm dịu tinh thần trong những ngày hè oi ả này. Thủ khoa của "vũ trụ phim VTV": Thanh Sơn là bông hoa nở muộn, Bảo Hân được kỳ vọng là làn gió mới "Đoàn kịch Asgard" trong "Thor: Love and Thunder" toàn là tai to mặt lớn của Hollywood Đội hình Justice League từ 6 thành viên nay còn 2, tương lai nào cho Vũ trụ Mở rộng DC? Hath