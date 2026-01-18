Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Yết Hí kém nhiệt đến mức phải dùng chiêu trò ghép cặp Lư Dục Hiểu - Đại Húc?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Dù nữ chính Lư Dục Hiểu và nam thứ Đại Húc đang được yêu thích trong phim ngôn tình Yết Hí, khán giả vẫn tranh cãi về chuyện ghép cặp hai người với nhau.

Dù nữ chính Hồ Tu của phim Yết Hí được tới hai chàng tổng tài giàu có theo đuổi thì cô chỉ rung động với nam chính Tiêu Trĩ Vũ và hoàn toàn thờ ơ trước Bùi Chẩn. Tuy nhiên, netizen lại rất yêu thích Bùi Chẩn vì phong thái đĩnh đạc, tính cách lạnh lùng khó lường và cách thể hiện tình cảm rất bất ngờ với Hồ Tu. Chính vì Bùi Chẩn gây chú ý không kém gì nam chính, nhiều người muốn ghép đôi Hồ Tu - Bùi Chẩn với nhau.

yet-hi-3.jpg
Nam thứ Bùi Chẩn rất được yêu thích

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng khen hai diễn viên Lư Dục Hiểu -Đại Vũ đẹp đôi, mỗi khi đứng cạnh nhau lại có cảm giác ăn ý ngọt ngào hơn cả khi Lư Dục Hiểu diễn cùng Trần Tinh Húc. Nhưng netizen lại nghi ngờ đây là chiêu trò của đoàn làm phim, khi thấy Yết Hí không có lượt view khả quan đã phải tìm cách gây chú ý cho phim.

yet-hi-1.jpg
yet-hi-5.jpg
Mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều bài đăng ghép đôi nam phụ - nữ chính

Nếu là ghép đôi nhân vật Hồ Tu và Bùi Chẩn thì khán giả sẽ không lấn cấn, nhưng nhiều video lại gọi tên diễn viên Lư Dục Hiểu, Đại Húc mới khiến mọi người tranh cãi. Bởi Đại Húc đã kết hôn và sinh con, có gia đình hạnh phúc thì không nên “đẩy thuyền” nam diễn viên với người khác vì dễ gây hiểu lầm. Nhiều khán giả nhận thấy các bài đăng này quá gượng ép, có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Lư Dục Hiểu.

yet-hi-4.jpg
Khán giả bức xúc khi đoàn làm phim ghép đôi diễn viên với nhau

Thậm chí fan của Trần Tinh Húc còn bức xúc, cho rằng ê-kíp không tôn trọng anh. Dù gì Trần Tinh Húc vẫn là nam chính, nhân vật của anh trên phim đang hẹn hò với nữ chính nhưng đoàn làm phim lại miệt mài nhắc đến nữ chính và nam phụ.

qc-4358.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Yết Hí #Lư Dục Hiểu #Đại Húc #Trần Tinh Húc #Phim ngôn tình #phim Yết Hí

Xem thêm

Cùng chuyên mục