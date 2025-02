Tổng thống Trump nói về Hoàng tử Harry, thẳng thắn chê bai Meghan Markle

HHT - Khi được hỏi về việc xem xét lại khả năng cho phép Hoàng tử Harry ở lại nước Mỹ, Tổng thống Trump đã có câu trả lời rất bất ngờ. Đồng thời, ông cũng thẳng thắn chê Meghan Markle - vợ của Harry.

Đã hàng năm nay, nhiều người và cả một số tổ chức ở Mỹ đề nghị công khai hồ sơ của Hoàng tử Harry, vì cho rằng anh không đáp ứng được toàn bộ các tiêu chuẩn để có visa vào Mỹ chứ chưa nói đến việc định cư.

Nhưng tạm thời, Hoàng tử Harry có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tổng thống Trump không dự định buộc anh rời khỏi nước Mỹ.

Khi được hỏi bởi tờ The New York Post (Bưu điện New York), Tổng thống Trump nói ông không nghĩ đến việc “trục xuất” Harry.

“Tôi không muốn làm việc đó,” - Tổng thống Trump nói - “Tôi sẽ để cậu ta yên. Cậu ta đã có đủ rắc rối với vợ của mình rồi. Cô ta thật kinh khủng”.

Lời nhận xét của Tổng thống Trump về Meghan là hoàn toàn tự nhiên, không phải vì ông Trump đang bực gì với Meghan mà nói thế, bởi lúc ấy ông không hề được hỏi về Meghan.

Nhiều trang báo ở Mỹ viết rằng vợ chồng Hoàng tử Harry đã không ít lần tỏ ra không hài lòng với các quyết định của Tổng thống Trump. Về phần mình, Tổng thống Trump nếu nói về Meghan thì thường cũng chỉ chê. Vài năm trước, trước khi tới thăm Vương quốc Anh, ông Trump được hỏi là ông nghĩ gì về việc Meghan nhận xét không tích cực về ông. Lúc ấy, Tổng thống Trump đáp: “Tôi đã không biết là cô ta khó ưa như thế đấy”. Về sau, ông lại nói: “Tôi không phải là fan của cô ta. Tôi chúc Harry thật nhiều may mắn vì cậu ta sẽ cần điều đó đấy”.

Ngược lại, Tổng thống Trump dành lời khen ngợi cho anh trai của Harry là Hoàng tử William. Ông Trump nhận xét: “Tôi nghĩ William là một chàng trai tuyệt vời”. Còn về Harry, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ Harry tội nghiệp bị vợ “dắt mũi””.