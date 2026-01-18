Knet nghi vấn khách sạn cố ý hủy phòng để đôn giá "ăn theo" lịch concert BTS

HHTO - Nhiều khách sạn ở Busan (Hàn Quốc) - nơi sẽ diễn ra concert của BTS vào tháng 6 này đã bất ngờ liên hệ và kêu gọi người hâm mộ hủy phòng mà họ đã đặt trước. Nguyên nhân phía sau đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ không chỉ trong cộng đồng ARMY mà còn là dân mạng toàn cầu.

Theo sau các thông tin về tour diễn toàn cầu đánh dấu sự trở lại của BTS, ARMY nhắm đến các chặng ở Hàn Quốc cũng bắt đầu "rục rịch" đặt trước vé máy bay và phòng khách sạn. Tuy vậy, gần đây dư luận lại "dậy sóng" trước tin nhắn khách sạn ở Busan (Seoul) đã nhờ một người hủy phòng mà cô đã đặt trước đó.

Tin nhắn mà một khách sạn ở Busan đã gửi cho ARMY sau khi cô hoàn tất đặt phòng của mình.

Dẫu tình trạng "vỡ trận" đến mức khó kiểm soát lượng phòng khách sạn là một chuyện khá phổ biến trước thềm concert, dù vậy netizen đã nhanh chóng nhận ra điểm "cấn cấn" trong câu chuyện này. Tour diễn toàn cầu của BTS sẽ "đổ bộ" Busan vào ngày 12 - 13/6/2026. Dạo một vòng tham khảo giá phòng trên các trang trực tuyến, người hâm mộ đã phát hiện giá khách sạn tại Busan trong thời gian này đã "đội" lên gấp 10 lần chỉ so với vài ngày trước đó.

Trên diễn đàn theqoo, một cư dân mạng đã chia sẻ bảng so sánh cho thấy giá phòng ở Busan bình thường chỉ dao động tối đa 150.000 won (khoảng 2,6 triệu đồng) vào cuối tuần. Đáng chú ý, chi phí này lại tăng vọt lên đến 1,48 triệu won mỗi đêm (khoảng 26,4 triệu đồng) trong 2 ngày diễn ra concert, gấp 10 lần so với giá bình thường.

Trong 2 ngày diễn ra concert, mức giá phòng ở Busan lại bị "đội" lên chóng mặt.

Trên diễn đàn Instinz cũng ghi nhận phản ánh của fan rằng có thời điểm giá 1 đêm ở Busan còn "chạm nóc" ở con số không tưởng là 18 triệu won (khoảng 321 triệu đồng).

Những khoản chi phí thuê phòng đầy “mập mờ”, cộng với tình trạng hủy phòng đặt trước diễn ra hàng loạt đã khiến netizen không khỏi đặt nghi vấn: Liệu các khách sạn có cố tình hủy phòng để thu hồi lượng phòng trống, sau đó đẩy giá lên nhằm tối đa hóa lợi nhuận hay không? Chính điều này đã nhanh chóng thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng ARMY trên toàn cầu.

"Họ chỉ đang cố gắng vòi thêm tiền thôi"

"Có một số người vốn không nên được kinh doanh ở Hàn Quốc"

"10 triệu? Tôi đọc nhầm phải không vậy?"

"Tôi đã rất ngạc nhiên nếu giá là 1.800.000 won rồi, nhưng thực tế là 18.000.000 won cơ á?"

Việc khách sạn hay vé máy bay bị đôn giá mỗi mùa concert vốn đã là “đặc sản” quen thuộc với cộng đồng "đu concert" toàn cầu, không chỉ riêng K-Pop. Thế nhưng, cách một số khách sạn tại Busan hành xử lại khiến người hâm mộ bức xúc khi bị cho là trục lợi quá đà, thiếu trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp với khách hàng.

Tối 15/1, BTS công bố full album có tên gọi là ARIRANG. Album sẽ được tung ra vào ngày 20/3, và tour diễn toàn cầu sẽ bắt đầu từ ngày 9/4 ở Sân vận động Goyang (Seoul, Hàn Quốc).