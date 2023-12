Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2023: V (BTS) tụt hạng, vị trí của Timothée xứng đáng

HHT - Chẳng kém bảng nữ, bảng xếp hạng (BXH) Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2023 (The 100 Most Handsome Faces Of 2023) cũng đầy những thay đổi bất ngờ. Trương Triết Hạn - người đang bị "phong sát" hơn 2 năm nay tại C-Biz bất ngờ lọt Top 10.