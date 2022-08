Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018: Tiểu Vy không ngại "phá kén", hai Á hậu tình yêu viên mãn

HHT - Sau khi đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đều có những lối rẽ riêng. Nếu Hoa hậu Tiểu Vy không ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật thì hai Á hậu Phương Nga và Thúy An tuy có phần im ắng hơn nhưng lại cực kỳ viên mãn trong tình yêu.

Hoa hậu Tiểu Vy

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi nhan sắc ngọt ngào, ấn tượng. Trong thời gian cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, nàng hậu Gen Z chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện như nấu ăn, tặng gạo cho người vô gia cư.

Tiểu Vy từng đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2018 diễn ra tại Trung Quốc và dừng chân ở Top 30. Tiểu Vy cũng thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình ăn khách như: Cuộc chiến ẩm thực, 7 Nụ Cười Xuân, 2 Ngày 1 Đêm bản Việt, Ơn giời cậu đây rồi...

Sắp tới, nàng hậu xinh đẹp sẽ góp mặt trong phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, bên cạnh Sam, Minh Dự, Trần Nghĩa...

Á hậu 1 Phương Nga

Điều khiến khán giả nhớ đến nhiều nhất về Á hậu Phương Nga là câu chuyện tình yêu đẹp của cô và diễn viên Bình An. Sau hơn 4 năm yêu nhau, Bình An đã cầu hôn Phương Nga vào đầu năm nay. Hiện người hâm mộ đang chờ đợi hôn lễ đẹp như mơ của cặp đôi trai tài - gái sắc này.

Sau khi trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga làm MC cho chương trình Bữa trưa vui vẻ trên kênh VTV6. Cô và Bình An cũng chăm chỉ tham gia các sự kiện văn hóa - giải trí. Trên kênh YouTube cá nhân, Phương Nga thường xuyên chia sẻ về hành trình đi làm, cuộc sống thường ngày, những chuyến du lịch cùng bạn trai...

Á hậu 2 Thúy An

Trong Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An được xem là nàng hậu kín tiếng nhất. So với hai người đẹp còn lại, cô hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí. Năm 2019, Thúy An đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental). Thỉnh thoảng, Thúy An vẫn góp mặt trong các sự kiện về thời trang, nhan sắc.

Đầu năm 2021, nàng Á hậu kết hôn với ông xã Ngọc Duy sau khoảng 3 năm yêu nhau. Ngọc Duy lớn hơn Thúy An 12 tuổi, anh tốt nghiệp Tiến sĩ và từng sống ở Anh quốc 12 năm. Hiện tại, Ngọc Duy quản lý công việc kinh doanh của gia đình tại Việt Nam, đồng thời giảng dạy tại một viện nghiên cứu. Cặp đôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và khá khép kín trước truyền thông.