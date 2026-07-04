Top 5 anime có doanh thu cao nhất nửa đầu 2026: Doraemon hay Conan "xưng vương"?

HHTO - Doraemon và Conan tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc chiến doanh thu chiếu rạp trong nửa đầu năm 2025 với những dự án anime mới chất lượng.

Tóm tắt điểm nổi bật của doanh thu anime nửa đầu năm 2026: Sự thống trị tuyệt đối: Thương hiệu Thám Tử Lừng Danh Conan tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn với doanh thu vượt trội, bỏ xa toàn bộ các đối thủ khác trên bảng xếp hạng phòng vé.

Thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn với doanh thu vượt trội, bỏ xa toàn bộ các đối thủ khác trên bảng xếp hạng phòng vé. Sức hút từ các tựa phim quốc dân: Các thương hiệu lâu đời như Doraemon và Gundam giữ vững phong độ ổn định, đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu thị trường.

Các thương hiệu lâu đời như và giữ vững phong độ ổn định, đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu thị trường. Cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc tầm trung: Các đại diện như Cosmic Princess Kaguya! và Gintama chứng kiến sự bám đuổi sát sao về mặt số liệu thương mại nghệ thuật.

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của điện ảnh anime Nhật Bản với hàng loạt tác phẩm chất lượng được ra mắt. Vậy đâu là 5 tác phẩm sở hữu doanh thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm vừa qua?

5. Gintama The Movie 2026: Yoshiwara Trong Biển Lửa

Mở đầu danh sách là sự trở lại của thương hiệu Gintama với phần phim mới mang tên Yoshiwara Trong Biển Lửa (hay New Gintama Movie: Yoshiwara in Flames). Dù cốt truyện gốc đã đi qua nhiều chặng dài, tác phẩm vẫn tái hiện thành công một trong những giai đoạn được độc giả yêu thích nhất, với chất lượng đồ họa nâng cấp và những pha hành động mãn nhãn.

Nội dung dự án xoay quanh cuộc giải cứu khu phố Yoshiwara khỏi ách thống trị của Dạ Vương Housen. Khi Gintoki nhận lời giúp cậu bé Seita tìm mẹ là hoa khôi Hinowa, nhóm Vạn Sự Ốc đã đối đầu với tộc Yato thiện chiến, đem đến những trận chiến bùng nổ. Với mức doanh thu đạt 1.66 tỷ yên (hơn 270 tỷ đồng), phim đã chứng minh rằng phong cách hài hước châm biếm kết hợp thông điệp nhân văn của Gintama vẫn là một "đặc sản" khó thay thế trong lòng khán giả.

4. Kaguya - Công Chúa Vũ Trụ!

Xếp ở vị trí tiếp theo là Cosmic Princess Kaguya! với doanh thu 2.7 tỷ yên (gần 440 tỷ đồng). Không đi theo lối mòn của các thương hiệu chuyển thể ăn khách, bộ phim mang đến làn gió mới đầy chất giả tưởng và lãng mạn, thành công thu hút lượng lớn khán giả đại chúng.

Nội dung phim xoay quanh Sakayori Iroha, một nữ sinh 17 tuổi khép kín tại Tokyo. Cuộc đời cô thay đổi khi Kaguya, một cô gái từ mặt trăng bỏ trốn xuống Trái Đất và đến sống cùng cô. Cả hai cùng nhau phiêu lưu, và bước vào hành trình trở thành streamer nổi tiếng. Thành công vang dội của dự án khẳng định xu hướng phim nội dung gốc với hình ảnh nghệ thuật vẫn có chỗ đứng vững chắc tại phòng vé.

3. Mobile Suit Gundam Tia Chớp Hathaway: Ma Thuật Nữ Thần Circe

Đứng ở vị trí thứ ba là đại diện đến từ vũ trụ người máy kinh điển Mobile Suit Gundam: Hathaway - The Sorcery of Nymph Circe. Tiếp nối thành công của các phần trước, dự án mới năm 2026 chinh phục khán giả với chương mới trong hành trình của Hathaway Noa - thủ lĩnh tổ chức kháng chiến Mafty trong cuộc chiến chống lại chính quyền Liên bang Trái Đất đầy mục nát và bất công.

Cốt truyện "cân não", có chiều sâu cùng các trận chiến robot hoành tráng đã góp phần giúp phim đạt 2.74 tỷ yên (hơn 446 tỷ đồng), khẳng định vị thế bất bại của một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng lâu đời nhất xứ sở hoa anh đào.

2. Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển (Phiên bản mới)

Không nằm ngoài dự đoán, dự án điện ảnh mới của "mèo máy quốc dân" mang tên Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển đã thiết lập nhiều thành tích khủng, mang về 4.27 tỷ yên (hơn 695 tỷ đồng) để xếp hạng nhì phân khúc anime trong nửa đầu năm qua. Tại Việt Nam, phim thậm chí lập kỷ lục mới cho anime khi lần đầu tiên mang về cột mốc hơn 200 tỷ đồng.

Đây là phiên bản làm mới của một trong những chuyến phiêu lưu kinh điển và xúc động nhất của nhóm bạn Nobita. Trong một lần cắm trại sâu dưới lòng biển, cả nhóm đã vô tình phát hiện ra con tàu đắm chứa kho báu và bị kéo vào cuộc chạm trán với Liên bang Mu - một nền văn minh cổ đại bí ẩn đã tồn tại sâu dưới lòng đại dương Yếu tố hoài niệm kết hợp với công nghệ làm phim hiện đại đã giúp siêu phẩm này dễ dàng tiếp cận cả thế hệ khán giả cũ lẫn mới.

1. Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ

Giữ vị trí ngôi vương không ai khác ngoài Thám Tử Lừng Danh Conan, với phần phim thứ 29 mang tên Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Dự án khai thác câu chuyện của nữ thần gió Chihaya Hagiwara khiến khán giả thích thú, đặc biệt với những lát cắt câu chuyện sở cảnh sát.

Với doanh thu khổng lồ 13.45 tỷ yên (hơn 2191 tỷ đồng), bộ phim đã thiết lập kỷ lục phòng vé mới trong năm 2026. Đây sẽ là thử thách lớn cho điện ảnh Nhật Bản trong nửa cuối năm nay để có thể vượt qua, đồng thời khẳng định sức hút của chàng thám tử trẻ con với trí tuệ người lớn vẫn chưa từng hạ nhiệt.