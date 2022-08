Top 5 Miss Universe Vietnam Lê Hoàng Phương trổ tài diễn xuất trong MV mới của Hamlet Trương

HHT - Hamlet Trương chính thức giới thiệu tới khán giả MV mới mang tên “Ba ơi đừng xa mẹ!”. Đồng hành trong dự án này cùng Hamlet Trương là Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022 Lê Hoàng Phương và ca sĩ Kỳ Nam (NAM Daband).

Nội dung ca khúc Ba ơi đừng xa mẹ xoay quanh cảm nhận của một em bé khi chứng kiến những rạn nứt trong hôn nhân của ba mẹ mình. Phần hình ảnh được biên kịch Quế Thanh cùng đạo diễn Lê Lâm Viên bám sát vào ca từ, theo dòng cảm xúc của bé Ruby Bảo Ngọc.

Hamlet Trương tâm sự: “Đến một thời điểm nào đó trong sự nghiệp đã trải qua hơn một thập kỷ, người nghệ sĩ ngoài hát cho tình yêu đôi lứa, sẽ có lúc mong muốn được hát cho những chủ đề khác. Trương không nói chủ đề nào lớn hơn chủ đề nào, đây đơn thuần là hy vọng mang một chút tiếng nói bằng âm nhạc, giãi bày cho sự thấu cảm bên trong của mình với những nỗi buồn của đa dạng đối tượng trong xã hội. Tình yêu thương nhỏ bé này, Trương chỉ mong đủ để sưởi ấm những tâm hồn đang cần nó nhất”.

Lê Hoàng Phương (Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022) là gương mặt mà nhạc sĩ Hamlet Trương dành nhiều tình cảm yêu mến và đã cùng ê-kíp thuyết phục người đẹp đồng hành cùng dự án. Ngoài việc tham gia dự án lần này, Lê Hoàng Phương cũng dành toàn bộ tiền cát-xê nhận được cho một quỹ từ thiện.

Cô dành nhiều tình cảm cho những em nhỏ kém may mắn như chia sẻ: "Trái tim của Hoàng Phương luôn luôn hướng về những em nhỏ kém may mắn. Phương luôn cho rằng các em nên trao gửi một cuộc sống hạnh phúc, đầy tình yêu thương để được tự do phát triển. Để có được điều đó, sự quan tâm sâu sắc và sẻ chia giữa người lớn chúng ta và trẻ em là điều vô cùng cần thiết. Tình yêu thương chính là nền tảng vun đắp cho sự phát triển của trẻ nhỏ".

Với mong muốn truyền tải những điều ý nghĩa nhất dành cho trẻ em thông qua sản phẩm âm nhạc lần này, Hamlet Trương, Hoàng Phương, Kỳ Nam, bé Ruby Bảo Ngọc và ê-kíp hi vọng MV Ba ơi đừng xa mẹ sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả.