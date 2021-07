Top nghệ sĩ UK có màn lột xác ngoạn mục: Top 1 không ai khác ngoài "họa mi nước Anh" Adele

HHT - Showbiz US&UK đã chứng kiến nhiều màn lột xác đầy ấn tượng đến từ các ngôi sao đình đám. Sau một khoảng thời gian "ở ẩn", các nghệ sĩ này xuất hiện trước công chúng với một diện mạo vô cùng cuốn hút. Hãy cùng điểm lại những màn lột xác đầy ấn tượng của 3 nghệ sĩ UK là Adele, Ed Sheeran và Sam Smith dưới đây!

Nhân vật đầu tiên trong danh sách khiến cho cộng đồng yêu nhạc US&UK phải "mất máu" chính là Adele. Từng để lại ấn tượng trong lòng công chúng với hình ảnh cô ca sĩ đầy đặn, sở hữu chất giọng nội lực và tính cách vui vẻ hoà đồng, chủ-nhân-15-chiếc-kèn-vàng-Grammys mới đây đã "comeback" với một diện mạo hoàn toàn mới, trông thanh mảnh hơn rất nhiều.

Giọng ca Someone Like You lần đầu xuất hiện với diện mạo mới vào cuối năm 2019. Tại thời điểm đó, các khán giả đã vô cùng ngờ và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Một số cho rằng Adele có lẽ vì chịu áp lực bởi những lời miệt thị ngoại hình nên mới quyết định lột xác, số khác đưa ra quan điểm cô nàng chỉ muốn sở hữu thân hình mình cảm thấy tự tin nhất.

Mặc cho nhiều ý kiến bàn tán xoay quanh ngoại hình của chủ nhân hit Rolling In The Deep, đông đảo fan cho rằng chỉ cần Adele cảm thấy thoải mái và khỏe mạnh là điều quan trọng nhất.

Nghệ sĩ Anh Quốc thứ hai cũng có màn lột xác được gọi là "đỉnh của chóp" không khác gì Adele là Sam Smith. Có một điểm thú vị là cộng đồng yêu nhạc thường ví von rằng Sam chính là "em trai trong truyền thuyết" của Adele. Lí do là trong giai đoạn debut, Sam gợi nhớ khản giả về chất giọng dày và âm hưởng trầm buồn của Adele trong kỷ nguyên album 21. Các fan đùa rằng có lẽ "hai chị em" đã cùng nhau giảm cân để khiến mọi người bất ngờ.

Sam từng chia sẻ: "Thật sự là tất cả những phiền muộn từ đó giờ đối với tôi là cân nặng. Tôi vẫn đấu tranh với vấn đề này hằng ngày". Lúc Sam trở nên nổi tiếng thì đó là lúc khiến cho họ (PV - Sam Smith công khai mình là người phi nhị nguyên giới và muốn thay đổi cách xưng hô của khán giả dành cho mình từ “anh” sang “họ” vào năm 2019) cảm thấy áp lực nhất. Chủ nhân hit Stay With Me không muốn nhiều ánh mắt cứ tập trung về mình và nói những thứ không hay ở phía sau. Vì thế, họ đã quyết định trở lại với một vóc dáng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Nghệ sĩ người Anh cuối cùng lộ diện trong danh sách lột xác ngoạn mục này là Ed Sheeran. Trong lần trở lại gần đây nhất, cụ thể là cuối tháng 6 vừa qua, Ed đã khiến cư dân mạng phải thốt lên "quào" vì ngoại hình vô cùng điển trai.

Chia sẻ với BBC Radio 1 về hành trình lột xác, chủ nhân bản hit Shape Of You tiết lộ: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình khỏe mạnh đến thế. Tôi đã bỏ hết tất cả những thói quen không lành mạnh trước đó và bắt đầu tập thể dục mỗi ngày".

Ed cũng chia sẻ thêm rằng việc giảm cân đối với anh diễn ra hết sức tự nhiên. Từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, sự khỏe mạnh được xem là yếu tố quan trọng nhất nên Ed tự nhủ rằng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt mỗi ngày.

Các nghệ sĩ nhà Anh Quốc giờ đây đã có một tâm lý thoải mái và tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Cả Adele, Sam Smith và Ed Sheeran đều góp phần tạo động lực cho những ai đang muốn thay đổi bản thân mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, teen nhé!