Top nhân vật học đường có tầm ảnh hưởng đến Gen Z năm 2021: Có ai là idol của bạn?

HHT - 2021 quả là một năm đáng nhớ với đời sống học đường của Gen Z! “Học thầy không tày học bạn”, dù phải thực hiện hình thức học tập online trong thời gian giãn cách kéo dài vì dịch bệnh, thế nhưng sự xuất hiện của những gương mặt “con nhà người ta” cùng những profile ấn tượng sau đây ắt hẳn đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn, phải không nào?

Khánh Vy - "Làn gió mới" của Đường lên đỉnh Olympia

Không chỉ xuất hiện với hình ảnh hiện đại trong các chương trình dành cho giới trẻ trên kênh VTV7 như: IELTS Face Off, Follow Us, Crack’em up,... năm nay "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy còn đánh dấu sự thăng hạng trên sóng truyền hình cực hoành tráng với vai trò MC chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.

Không chỉ ghi dấu trong lòng Gen Z bằng vai trò MC, Khánh Vy còn sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu người đăng ký. Trong suốt quãng thời gian Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 lên sóng, cô nàng MC Gen Z này cũng vô cùng "năng suất" cập nhật vlog chuẩn bị, tập kịch bản hay chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống bản thân.

Chính nguồn năng lượng tích cực, nội dung truyền tải văn minh cùng tinh thần nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc đã khiến Khánh Vy trở thành một trong những nhân vật "được lòng" Gen Z nhất năm 2021 vừa qua.

Thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Idol thời đại mới là đây chứ đâu!

“Thời thế tạo anh hùng!”. Dù phải đi thi trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, các sĩ tử 2K3 vẫn “bỏ túi” những thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đánh dấu một kỷ lục mới khi Thủ khoa khối B sở hữu số điểm tuyệt đối 30, tương đương với 3 điểm 10 ở cả ba môn: Toán, Hóa, Sinh. Thành tích này thuộc về bạn Võ Kim Anh, đến từ trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ở môn Ngữ Văn, kỳ thi năm nay cũng ghi nhận ba điểm 10 thuộc về ba bạn: Lê Quang Huy từ trường THPT Nguyễn Huệ (Phú Yên), Nguyễn Lê Thiên Nghi từ THPT Chuyên Tiền Giang và Đặng Văn Quang, học sinh trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam).

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh - “Nhà leo núi” tài ba của đất mỏ

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục từ “nhà leo núi” Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh, với số điểm chung cuộc là 315. Chia sẻ sau trận Chung kết, Hoàng Khánh rất hào hứng cảm thấy rất vui khi đã hoàn thành được mục tiêu của mình là giành vòng nguyệt quế của chương trình.

Hoàng Khánh từng xác lập kỷ lục Olympia khi trả lời được 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần. Chàng trai cũng là người thứ ba giành ngôi vị Quán quân cho đất mỏ Quảng Ninh tại chương trình.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu đa tài!

Trước khi đăng quang, Thùy Tiên từng học tại trường ĐH KHXH&NV ngành Ngữ văn Pháp và hiện đang học năm thứ ba tại ĐH Hoa Sen, chuyên ngành Quản trị khách sạn. Được biết, ngoài tiếng mẹ đẻ, nàng hậu sinh năm 1998 còn “bắn” 3 ngôn ngữ: Anh, Pháp và đặc biệt là “nuốt mic” tiếng Thái cực ổn ở phần thi ứng xử. Sự thông minh, nhạy bén về ngôn ngữ của nàng hậu còn được thể hiện qua biệt tài đàn và hát ở 3 thứ tiếng này.

Câu trả lời của Hoa hậu Thùy Tiên trong phần thi hùng biện tại đêm Chung kết Miss Grand International 2021 đã trở thành câu hỏi trong một đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử và trở thành bài mẫu tham khảo phần thi Speaking IELTS.

Profile vạn người mê của học bá "Tây cột điện" Rufino Aybar

Cư dân mạng đã được một phen “mắt chữ A, mồm chữ O” khi biết được Rufino Aybar, hay còn được gọi với biệt danh “Tây cột điện”, vừa tốt nghiệp khoa Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao với thành tích Thủ khoa.

Trong quãng thời gian học tập tại Học viện Ngoại giao, “học bá” người Tây Ban Nha này còn đạt được vô số thành tích đáng nể: Vô địch vòng Quốc gia cuộc thi "Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế" năm 2019, là thành viên đội tuyển tham gia cuộc thi diễn án "Luật sở hữu trí tuệ" cấp khu vực ở Singapore vào tháng 3/2019. Đặc biệt nhất, anh còn là đại sứ Winter Camp Sexpress - một dự án của tổ chức sinh viên quốc tế lớn AIESEC.