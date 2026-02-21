Toy Story 5 tung trailer: Netizen bảo “không cần” nhưng lại cảm động bởi điều này

HHTO - Có lẽ “Toy Story 5” là bộ phim mà nhiều khán giả yêu thích thương hiệu “Câu Chuyện Đồ Chơi” cảm thấy không cần thiết phải có. Thế nhưng, khi trailer phần 5 ra mắt, nhiều netizen vẫn không khỏi cảm thấy xúc động.

Có lẽ xếp ngay sau Toy Story 4, Toy Story 5 là bộ phim mà khán giả yêu thích thương hiệu Câu Chuyện Đồ Chơi cảm thấy “không cần thiết”. Bởi ba phần phim đầu đã liên kết với nhau rất chặt chẽ và khép lại một cách đầy cảm xúc. Không ít người xem cảm thấy việc tiếp tục khai thác Toy Story là một hành động “vắt sữa”, làm “hoen ố” ý nghĩa, “sứt mẻ” sự hoàn hảo của ba phần phim đầu.

Dù vậy, Toy Story 4 đã chiếu vào năm 2019, và nay Toy Story 5 đã tung ra trailer đầu tiên. Có một điều mà nhiều khán giả phải cảm thán, đó là thế giới đồ chơi cũng thật khắc nghiệt. Những món đồ chơi phải đối mặt với sự thay thế khi chủ nhân có đồ chơi mới, thậm chí là bị bỏ quên, có thể bị hỏng rồi bị trôi vào quên lãng. Và trong Toy Story 5, "kiếp nạn" mới của các món đồ chơi là một chiếc iPad thông minh độc ác.

Trong Toy Story 4, người xem được biết rằng những món đồ chơi của Andy (chủ nhân của các món đồ chơi trong ba phần phim đầu) đang sống cùng chủ nhân mới là cô bé Bonnie, trừ Woody. Chàng cao bồi đã lên đường phiêu lưu cùng với cô nàng chăn cừu xinh đẹp. Sang phần 5, Bonnie đã lớn hơn một chút, ít quan tâm đến búp bê hơn, thay vào đó cô bé gần như cắm mặt vào chiếc máy tính bảng mà bố mẹ mới mua cho.

Lilypad là một chiếc máy tính bảng thông minh công nghệ cao hình con ếch. Cô ta không hề giấu giếm ý định thay thế những món đồ chơi đã “lỗi thời” để trở thành đồ chơi yêu thích nhất của Bonnie. Trước tình thế khó khăn mới, cô cao bồi tóc đỏ Jessie đã liên lạc với Woody thông qua bộ đàm. Và chàng cao bồi dũng cảm, trung thành đã quay trở lại để hỗ trợ bạn bè.

Woody đã trở về.

Và chàng cao bồi đã bị... hói đầu.

Trong trailer của Toy Story 5, có thể thấy sau một thời gian rong ruổi, chàng cao bồi đã dày dạn gió sương hơn, cũng “già” hơn - bằng chứng là mái đầu đã hói (lớp sơn trên tóc đã bị bong tróc, bạc màu do thời gian cũng như thời tiết). Chi tiết này khiến khán giả bật cười nhưng đồng thời cũng bùi ngùi khi nhận ra rằng chàng cao bồi tuổi thơ hóa ra cũng có thể “già” đi.

Đoạn trailer cũng hé lộ cuộc hội ngộ của đôi bạn thân nổi tiếng nhất nhì thế giới đồ chơi nói riêng, thế giới hoạt hình nói chung - Woody và Buzz Lightyear. Trong Toy Story 4, khi Woody quyết định lên đường rong ruổi, chàng cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear đã chọn ở lại với Bonnie, đôi bạn chia hai ngả từ đó. Cái ôm hội ngộ của Woody và Buzz trong Toy Story 5 khiến nhiều fan không khỏi xúc động. Vậy là một lần nữa, đôi bạn lại cùng nhau lên kế hoạch, lại tranh cãi, rồi cùng hành động để bảo vệ những điều quan trọng đối với họ.

Woody và Buzz hội ngộ.

Đôi bạn đồng lòng - máy tính bảng coi chừng!

Ngoài Woody, Buzz, Jessie, nhiều món đồ chơi đã trở thành những người bạn tuổi thơ của bao thế hệ khán giả cũng xuất hiện trong trailer của Toy Story 5. Như chú heo đất lắm lời, chú khủng long bạo chúa hay lo lắng, chú chó Slinky trung thành, vợ chồng khoai tây hài hước… Tất cả đều gợi lên cảm giác hoài niệm. Dĩ nhiên, trong phần mới cũng sẽ có thêm một số món đồ chơi mới, bên cạnh máy tính bảng Lilypad.

Toy Story 5 sẽ ra mắt tại các rạp chiếu vào ngày 19/6/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Đối với tôi Toy Story đã kết thúc ở phần 3.”

“Tôi biết nhiều người nói rằng chúng ta không cần thêm một phần phim Toy Story nữa, nhưng mà, yeah, cứ triển thôi!”

“Khi Woody và Buzz ôm nhau lúc gặp lại tôi không ngờ mình đã rơm rớm nước mắt đấy.”

“Cuộc hội ngộ giữa Woody và Buzz thật ngọt ngào.”

“Tôi biết Toy Story nên kết thúc ở phần 3, nhưng tôi yêu quý Woody và Buzz đến nỗi tôi vẫn sẽ ra rạp để xem họ tái hợp và chiến đấu với một cái máy tính bảng.”

“Đoạn trailer này đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi về bộ phim haha. Tôi không ngờ mình lại cần một cuộc hội ngộ của Woody và Buzz đến thế.”

“Mặc dù có vẻ Toy Story 5 vẫn sẽ thành công nhưng nó lại nhấn mạnh vấn đề rằng Disney gần như đã đánh mất vị thế ông vua sáng tạo. Không có câu chuyện mới nào, chỉ toàn là làm lại các thương hiệu đã thành công.”

“Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình cần phải nghe Disney giảng giải về những nguy hiểm khi trẻ em quá nghiện công nghệ.”

“Nếu vẫn có người thích phần phim mới thì nó không hề vô dụng. Tôi đã từng nghĩ phần 4 là không cần thiết nhưng rồi tôi chứng kiến cháu mình hào hứng với bộ phim, và những món đồ chơi trong phim trở thành cả thế giới của nó. Thế đấy, nếu phim vẫn mang lại niềm vui cho người xem thì nó vẫn cần thiết, dù là bao nhiêu phần.”