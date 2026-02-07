Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

"Vũ trụ quái vật" giới thiệu Titan mới, nguy hiểm hơn cả Godzilla và Kong

HHTO - Sau thành công vang dội của phần đầu tiên, vũ trụ quái vật Monsterverse chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với sự xuất hiện của một thực thể Titan mới đầy bí ẩn, buộc hai kỳ phùng địch thủ Godzilla và Kong phải cùng chiến tuyến.

Vừa qua, Apple TV đã phát hành trailer đầu tiên của Monarch: Legacy of Monsters mùa 2, mở ra những hình ảnh mới về chương tiếp theo của "vũ trụ quái vật" trên màn ảnh nhỏ. Mùa mới gây chú ý với sự xuất hiện của Titan X, một thực thể khổng lồ hoàn toàn mới trong Monsterverse.

Theo phần giới thiệu từ phía nhà phát hành, Titan X không chỉ được xem là một quái vật thông thường mà còn được mô tả như “thảm họa sống”, trỗi dậy từ biển sâu và giữ vai trò trung tâm trong các diễn biến chính xuyên suốt mùa 2.

20260203190812-monarch-lge.jpg
Mắt của sinh vật mới được phô diễn trong poster. Ảnh: Apple TV+
c1435b9aed9063ce3a81.jpg
Nhóm nhân vật chính sẽ tái ngộ tại Đảo Đầu Lâu của Kong, đồng thời khám phá ngôi làng bí ẩn nơi Titan X xuất hiện. Ảnh: Apple TV+

Trong trailer, nhân vật Cate Randa (Anna Sawai thủ vai) thừa nhận lỗi lầm của mình. "Tôi đã nhấn nút. Tôi đã thả con quỷ ra khỏi chai", cô nói, ám chỉ hành động mở ra vết nứt không gian từ mùa trước.

Khi Tom (Joe Tippett đóng) cảnh báo về "hậu quả" sắp đến, Lee Shaw (Kurt Russell) đưa ra kết luận rằng, để tiêu diệt một quái vật, nhân loại cần đến quái vật khác. "Chúng ta cần Kong, và Godzilla", Shaw khẳng định.

Từ đó, đoạn giới thiệu mở ra viễn cảnh hai Titan biểu tượng của Monsterverse hợp lực trong trận chiến chống lại Titan X.

nerdtropolis-3824559714567749969s2026-2-6-1826708-story.jpg
Kong trong mùa mới "Monarch: Legacy of Monsters". Ảnh: Apple TV+

Bên cạnh sự trở lại của Kurt Russell, Wyatt Russell (con trai Kurt Russell ngoài đời thực), Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett và Anders Holm, mùa 2 còn chào đón nhiều gương mặt khách mời như Takehiro Hira, Amber Midthunder, Curtiss Cook, Cliff Curtis, Dominique Tipper và Camilo Jiménez Varón.

fae38e073e0db053e91c.jpg
Ảnh: Apple TV+

Monarch: Legacy of Monsters mùa 2 gồm 10 tập, dự kiến phát sóng từ ngày 27/2 trên nền tảng Apple TV+. Ở mảng điện ảnh, Monsterverse cũng chuẩn bị ra mắt phần tiếp theo mang tên Godzilla x Kong: Supernova vào năm 2027.

Monsterverse là vũ trụ điện ảnh và truyền hình do Legendary Entertainment xây dựng, xoay quanh sự tồn tại của các Titan khổng lồ như Godzilla, Kong và nhiều sinh vật cổ đại khác. Thương hiệu này khởi đầu với phim Godzilla (2014), sau đó mở rộng quy mô qua loạt tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình, trong đó có Monarch: Legacy of Monsters.

image-27.jpg
ĐÔNG MIÊN
