TP.HCM: Rực rỡ sắc xuân cùng teen Lê Hồng Phong trong Lễ Hội Văn Hóa Dân Gian 2026

HHTO - Lễ Hội Văn Hóa Dân Gian của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia với vô vàn hoạt động thú vị, teen cũng gặt hái được nhiều kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ cùng những người bạn của mình.

Hòa chung không khí những ngày cận Tết, ngày 6/2, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tổ chức Lễ Hội Văn Hóa Dân Gian mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh trong trường, cùng với đó là những hoạt động hội thi thú vị dành cho học sinh từng khối.

Trong lễ hội, khu vực trang trí tiểu cảnh của các bạn học sinh lớp 10 đặc biệt gây ấn tượng khi dựng nên những không gian chụp hình sinh động, cầu kỳ, mang hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, năng động, xen lẫn với đó là nét đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam.

Khu vực trang trí tiểu cảnh của các bạn khối 10 đặc biệt gây ấn tượng bởi độ đầu tư vô cùng công phu. Ảnh: Minh Đức.

Bên cạnh đó, gian hàng trò chơi dân gian của các nhóm lớp 11 và gian hàng ẩm thực của các bạn nhóm lớp 12 cũng góp phần tạo không khí sôi động, vui tươi không kém với những ý tưởng sáng tạo. Dù đơn giản hay cầu kỳ, tất cả đều mang dấu ấn của một tập thể, thể hiện sự khéo léo và đoàn kết của các bạn học sinh.

Gian hàng của các teen khối 11 và khối 12 cũng góp phần tạo không khí sôi động không kém. Ảnh: Minh Đức.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú từ trang trí gian hàng, ẩm thực đến trò chơi, các bạn có cơ hội thể hiện bản thân và thử sức ở nhiều lĩnh vực mới mẻ, hướng tới sự phát triển toàn diện. Đồng thời, teen cũng có cơ hội được hiểu thêm về lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Khuôn viên nhà trường trong ngày tổ chức lễ hội cũng rực rỡ sắc xuân với hình ảnh các bạn học sinh mặc áo dài truyền thống. Khi được hỏi về cảm nhận khi tham gia lễ hội năm nay, bạn Bùi Minh Huy (Lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: “Mình thấy Lễ Hội Văn Hoá Dân Gian ở trường năm nay được đầu tư chỉn chu và “có vibe” hơn hẳn. Các tiểu cảnh đều có ý tưởng riêng, cầu kỳ, nhiều đạo cụ nên rất hợp để các bạn tha hồ “sống ảo”, một số khu còn có dịch vụ chụp ảnh polaroid. Gian hàng trò chơi cũng vô cùng sáng tạo các trò chơi truyền thống như ném cầu mây, lô tô, tạt lon,... Đặc biệt, nhiều anh chị cựu học sinh về giao lưu văn nghệ khiến không khí hội xuân tưng bừng hơn.”

Minh Huy (bên phải ngoài cùng) thấy lễ hội năm nay được đầu tư chỉn chu hơn với những hoạt động thú vị. Ảnh: Minh Đức.

Mặc dù còn một chút bỡ ngỡ với mùa văn hóa dân gian đầu tiên ở môi trường cấp Ba, teen khối 10 Lê Gia Thụy (Lớp 10CV2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cũng vô cùng phấn khích khi chia sẻ kỷ niệm với những người bạn mới của mình: “Trước ngày diễn ra lễ hội, mình đã cùng các bạn chuẩn bị trang trí tiểu cảnh. Ngày hôm nay được trực tiếp tham gia, mình cảm thấy vô cùng thích thú khi chứng kiến từng gian hàng đồ ăn, trò chơi được vận hành với bao công sức, đóng góp của các bạn, các anh chị."

Là một teen﻿ khối 10, tuy còn chút bỡ ngỡ nhưng Gia Thụy vô cùng "enjoy" không khí sôi động ngập tràn sắc xuân của lễ hội. Ảnh: Minh Đức.

"Tinh thần nhiệt huyết của mọi người đã làm nên một lễ hội xuân vô cùng đáng nhớ, ngày hôm nay sẽ là 1 trong 1000 ngày “Luôn Hạnh Phúc ở mái trường Lê Hồng Phong” của mình.” - Thụy nói thêm

Trong bối cảnh hội nhập và tác động mạnh mẽ của văn hóa hiện đại, lễ hội có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống, giúp cho các teen hiểu đúng về Tết của người Việt, qua đó góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong các bạn. Đây cũng là dịp để teen thủ thỉ tâm tình những chuyện đã xảy ra trong năm cũ để cùng nhau bước sang năm mới thật rạng rỡ.