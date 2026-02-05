Học sinh TP.HCM có thể thi vào lớp 10 sớm hơn, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm 2026 có khả năng được tổ chức sớm hơn thường lệ, vào cuối tháng 5. Phương án này đang được Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét nhằm tránh trùng lịch với kỳ thi tốt nghiệp THPT và giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 có thể được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm, thay vì diễn ra vào đầu hoặc giữa tháng 6 như trước đây. Thời điểm dự kiến được đưa ra là cuối tháng 5.

Lý do chính của việc điều chỉnh này xuất phát từ việc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn so với các năm trước. Nếu kỳ thi lớp 10 tiếp tục diễn ra vào tháng 6, lịch thi của hai kỳ quan trọng sẽ chồng chéo, gây khó khăn cho công tác tổ chức cũng như ảnh hưởng đến giáo viên, học sinh và lực lượng tham gia coi, chấm thi.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang cân nhắc các phương án tổ chức phù hợp và sẽ tham mưu UBND TP.HCM quyết định thời gian thi chính thức. Việc tổ chức kỳ thi lớp 10 sớm hơn được đánh giá là giải pháp giúp giảm áp lực học thêm kéo dài, hạn chế việc phụ huynh phải cho con ôn luyện thêm một tháng chỉ để chờ lịch thi.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo kế hoạch dự kiến, cấu trúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM vẫn giữ ổn định, gồm ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào các trường chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên theo quy định.

Những năm trước, thời điểm thi lớp 10 thường rơi vào đầu hoặc giữa tháng 6. Tuy nhiên, nếu tiếp tục giữ mốc thời gian này trong năm 2026, học sinh lớp 9 sẽ phải kéo dài thời gian ôn tập sau khi kết thúc năm học, làm gia tăng áp lực tâm lý và chi phí học tập cho gia đình.

Việc TP.HCM cân nhắc tổ chức kỳ thi lớp 10 sớm hơn cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đang phải điều chỉnh lịch tuyển sinh để phù hợp với thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện phương án cuối cùng vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét trước khi công bố chính thức.